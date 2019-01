Relaxt und cool: Post-Punk mal fast perfekt!

Es gibt kaum ein Genre, dessen Sounds einen so schön erden können wie die Noten aus dem Post-Punk-Segment: keine komplizierten Strukturen, aber auch keine penetranten Hookline-Attentate, sondern einfach nur coole Rocksongs mit finsteren Basics und lässigen Grooves - das steht meistens auf dem Programm.

Auch QUANTUM LEAP mag es eher relaxt und unkompliziert und schießt mit "No Reason" eine Platte auf den Markt, die zwar nicht die ganz großen Songwriting-Momente offenbart, mit einer ganzen Staffel verdammt cooler Gitarrensounds und einer Attitüde, die schon fast an die Vertreter der Grunge-Generation heranreicht, den Hörer anderweitig zu fesseln vermag. Die neue Platte überzeugt vor allem im mittleren Teil mit einigen psychedelischen Einsprengseln und dreckigen Garage-Rock-Tönen, die nicht zuletzt wegen ihrer nicht immer dezenten Retro-Komponente prima reingehen. 'All I Ever Wanted' und 'I Don't Know' sind hier die Tracks, mit denen die Band so richtig heiß läuft, obschon sie von ihrer grundsätzlichen Konzeption recht verschieden sind.

Doch bei QUANTUM LEAP läuft trotz der entspannten Vorgehensweise eben nichts nach Schema F; die Dynamik nimmt immer neue Züge an, bei der Performance zeigt sich die Truppe auch als echtes Chamäleon, das hin und wieder sogar mit emotionalen Inhalten arbeitet, und auch sphärisch ist "No Reason" äußerst wandelbar. Und dennoch, eines haben die Songs allesamt gemeinsam, nämlich dass sie die eigentliche Idee des Post-Punk mit Leben füllen, unberechenbar bleiben und trotz allem nicht mehr als modifizierter Rock & Roll sind. "No Reason" ist ein verdammt cooles Album, ganz ohne große Showeffekte, dafür aber mit einer Palette lässigsten Songmaterials, das Arschtritt und Chillout zur gleichen Zeit liefert!

Anspieltipps: That's The Reason, All I Ever Wanted, Dreaming