Die Queen Of Rock 'n' Roll hats noch immer drauf!

In den 70er Jahren gehörte die Musik von SUZI QUATRO zum Soundtrack meiner frühesten Jugend. '48 Crash' war damals so ziemlich mein erster Kontakt mit härterer gitarrenorientierter Musik. 'She's in love with you' und das Duett mit SMOKIE-Sänger Chris Norman 'Stumblin' In' erinnert mich auch heute noch jedesmal an erste Partykellerzeiten mit allem was dazu gehört. Es ist schön, dass SUZI QUATRO immer noch aktiv ist und sich dabei nicht nur auf alten Erfolgen ausruht, sondern uns hin und wieder auch mit neuer Musik beglückt.



Das neuste Werk heißt "No Control" und zeigt uns eine SUZI QUATRO, die mit fast 69 Jahren noch lange nicht ans Aufhören denkt. Die Eröffnungsnummer 'No Soul/No Control' rockt gleich mal richtig schön los und erinnert durchaus an alte Zeiten. In eine ähnliche Kerbe schlägt das anschließende 'Coming Home'. Das Stück überzeugt durch einen überaus coolen Groove und den bluesigen Touch. "No Control" ist ein ziemlich facettenreiches Album geworden. So lebt 'Love Isn't Fair' von einem unwiderstehlichem Reggae-Vibe. Und eine Nummer wie 'Macho Man' können nur ZZ TOP oder eben SUZI QAUATRO, die tritt ja mal tierisch Arsch. Bei 'Strings' mit wundervollen Bläsereinsätzen kommt dann auch noch etwas Soul dazu, gefällt mir auch hervorragend. Eine Hauptzutat ist und bleibt aber der Blues, der gerade bei Songs wie 'Don't Do Me Wrong' und dem Abschlussstück 'Going Down Blues' am deutlichsten im Vordergrund steht.



Mit "No Control" reiht sich SUZI QUATRO in die Reihe von Künstlern ein, die gerade mit ihren letzten Veröffentlichungen gezeigt haben, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Hier spreche ich unter anderem von DEEP PURPLE, ALICE COOPER und auch URIAH HEEP. Bei allen hoffe ich, dass sie noch nicht so schnell abtreten und uns noch für eine Weile mit guter zeitloser Mucke beglücken, wie sie leider ein Großteil der jüngeren Bands nicht hinbekommt. Als Randbemerkung sei noch angemerkt, dass die Vinylausgabe von "No Control" mit zwei Bonustracks aufwarten kann, die mir leider nicht vorlagen.