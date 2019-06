Ein Killeralbum.

Viele der frühen Rockbands schufen bis Mitte der 70er Jahre einige wegweisende Werke, lieferten Ende des Jahrzehnts ein starkes Livealbum ab und gerieten in den 80ern in eine Schwächephase, von der sich so manche von ihnen nie mehr erholen sollte. QUEEN hingegen war eine der wenigen Gruppen aus den 70ern, deren Schwächeln am Anfang des neuen Dezenniums nur kurz dauerte und die, wenn auch in einem etwas veränderten Stil, ebenso in den 80ern obenauf waren. Aber genau wie andere Kapellen brachte sie im goldenen Herbst der ersten Rockepoche einen großartigen Livemitschnitt hervor, nämlich die 1979 erschienenen "Live Killers", die in Deutschland, Österreich, Großbritannien und etlichen anderen Ländern die Top Ten enterten.



Aufgenommen wurde die Scheibe während der Tournee zum seinerzeit aktuellen Studioalbum "Jazz". Zu hören sind vier sehr gute Musiker, reichlich tolle Mucke und eine gut eingefangene Liveatmosphäre. Auf der Setliste der Tour standen bekannte Singlehits wie 'Killer Queen', 'You're My Best Friend', 'Don't Stop Me Now' und natürlich die Böhmische Rhapsodie, aber auch weniger bekannte Stücke, etwa 'Death On Two Legs', 'Dreamer's Ball' und 'Sheer Heart Attack'. Nicht zu vergessen sind auch einige Eigenheiten von QUEEN. Da die Band auch häufig in den Singlehitparaden vertreten war und daneben so manche Fanfavoriten hervorgebracht hatte, spielte sie schon in einer frühen Phase ihrer Auftritte ein Medley. Andererseits wurde 'We Will Rock You' gleich in zwei Versionen dargeboten. Bezeichnend ist es, dass die Ballade 'Love Of My Life', bis dahin keine Single, vom ganzen Publikum hingebungsvoll mitgesungen wurde, so dass diese Liveaufnahme als Siebenzöller auf den Markt kam und in die britischen Charts einstieg.



Der langjährige Erfolg von QUEEN ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass die Gruppe sich innerhalb der Rockmusik keinen Schubladen anpasste und ein breites Spektrum abdeckte. So manches Mal wird hart gerockt, Freddie Mercury greift dann und wann auch während härterer Passagen in die Klaviertasten. Daneben sind aber auch die lockere akustische Countrynummer '´39' oder die Soundeffekte in 'Get Down, Make Love' zu hören. Ein Höhepunkt dieses Livealbums ist die ausladende und improvisationsreiche Darbietung von 'Brighton Rock' mit Roger Taylors Zwischenspiel an den Kesselpauken und Brian Mays ausgiebigem Gitarrensolo samt seinem berühmten Delay. Natürlich kann man nicht über die "Live Killers" schreiben, ohne 'Now I'm Here' zu erwähnen. Mit Mays Gitarrenvariationen, Mercurys beliebten Mitsingspielchen mit dem Publikum und einem heftigen Jam gegen Ende sollte dieses Lied ein zentraler Bestandteil der Shows von QUEEN bleiben.



Keine zehn Jahre nach diesem Mitschnitt war die Konzerttätigkeit von QUEEN aufgrund Freddie Mercurys Erkrankung längst Geschichte. Aber mit "Live Killers" hatte die Gruppe ein Zeugnis ihrer Klasse als Liveband hinterlassen.