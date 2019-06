Livehaftige Sternstunde mit Göttergabe

Ich glaube, ich habe schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass "Operation: Mindcrime" mein absolutes Lieblingsalbum ist. Von daher ist es im Grunde keine Überraschung, wenn auch "Operation: LIVEcrime" zu meinen Favoriten bei livehaftigen Alben gehört. Zumindest der musikalische Inhalt könnte ja offensichtlich nicht besser sein.



Und obwohl "Operation: LIVEcrime" 1991 erschien, dauerte es noch einige Jahre bis ich das VHS-Tape(!) endlich mein Eigen nennen konnte. Und die Show, die ich dort begutachten durfte, haute mich bereits beim ersten Mal völlig um. Geoff Tate sang nicht nur wie ein junger Gott, er schauspielerte sich auch durch das 60-minütige Set, dass es eine wahre Freude war. Überhaupt war die gesamte Truppe vom Intro 'I Remember Now' an in ständiger Bewegung. Schon das folgende Instrumental 'Anarchy X' kann man eigentlich nicht cooler darbieten, als es hier Chris de Garmo, Eddie Jackson und Michael Wilton tun.



Auch das Bühnenbild und die Videoeinspielungen sind der Beweis dafür, wie groß QUEENSRYCHE zu der Zeit war. Das Dane County Coliseum fasst mehr als 10,000 Menschen und dürfte bis auf den letzten Platz ausverkauft gewesen sein. Die großartige Stimmung kann man spüren, sehen und hören. Natürlich war die damalige Popularität auch dem riesigen Erfolg von "Empire" geschuldet, das alleine drei Mal Platin in den USA einheimsen durfte, was damals mehr als drei Millionen verkauften Tonträgern entsprach. Davon können sowohl QUEENSRYCHE als auch Geoff Tate heute nur noch träumen.



Der absolute Höhepunkt der Show dürfte die engelsgleiche Erscheinung von Pamela Moore bei 'Suite Sister Mary' sein. Sie hat einfach eine enorme Präsenz und das Duett mit Geoff Tate gehört zu den intensivsten Momenten, die ich je bei einem Livealbum gesehen habe. Totale Gänsehaut.



Wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann maximal die Tatsache, dass es bis heute keine Version von "Operation: LIVEcrime" gibt, wo auch der Rest des Sets zu sehen und zu hören ist. Immerhin hat QUEENSRYCHE damals noch sieben Songs vor und zwei nach "Operation: Mindcrime" gespielt. Wenigstens haben es zwei Songs später auf den Re-Release aus dem 2001 geschafft. Anyway, "Operation: LIVEcrime" ist eine Sternstunde des livehaftigen Vergnügens. Egal, ob auf CD oder DVD.