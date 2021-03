Des Riffmeisters kleiner Bruder

So ganz unbekannt ist THE QUILL nicht wirklich. Bereits 1995 gegründet, kann die Band mittlerweile also auf ein Vierteljahrhundert gemeinsamen Musizierens zurück blicken. Im letzten Jahr gewann THE QUILL in ihrer schwedischen Heimatstadt Mönsterås den dortigen Kulturpreis, das nur so am Rande. Aktuell steht in diesem Frühling das Album "Earthrise" an, Nachfolger des 2017 erschienen "Born From Fire".

Die Erfahrung merkt man den Jungs in jeder Sekunde an. Kein Wunder, denn die Mitglieder haben unter anderem in Bands wie HANOI ROCKS, AYREON und SPIRITUAL BEGGARS gespielt. Gute Vorzeichen also für ein gutes Album. Nun könnte man behaupten, die Schweden hängen irgendwie in einer Retro-Schleife fest, ein musikalischer Ableger des Rocks, der vor ein paar Jahren unterging und Bands wie zum Beispiel ORCHID oder FREE FALL einfach mit sich in die Tiefe nahm.

Aber ganz so einfach ist es nicht, THE QUILL versteht es durchaus, dieser Falle zu entfliehen. Das geschieht durch eine Auswahl an richtig guten Songs, die partout nicht in irgendeine Schublade wollen. Dabei setzt man auf gefühlvollen Groove, einer markanten Stimme, fett produzierte Gitarren und vor allem auf extrem haftende Refrains. Bereits der Opener 'Hallucinate' kann diesbezüglich als Referenz gelten. Höhepunkt der Platte ist aber ganz klar das fast zehn-minütige Epos 'Evil Omen'. Hier wird eine Achterbahnfahrt geboten, wie es LED ZEPPELIN wohl kaum besser hinbekommen hätte. Die Nummer ist mit einem psychedelischen Grundgerüst ausgestattet und besticht durch spannende und perfekt inszinierte Tempowechsel.

Nicht so ganz über den grünen Klee zu loben wäre '21st Century Sky'. Hier ist die Band so verdammt nah an BLACK SABBATH dran, als wäre der kleine Bruder von Tony Iommi am Werk. Klar setzt man hier die bandeigenen Trademarks gut in Szene, nachhaltig begeistern tut der Song dennoch nicht.

Über die Gesamtdistanz allerdings kann THE QUILL einen souveränen Punktsieg verbuchen. Das fängt beim intensiven Cover-Artwork an und hört beim nicht weniger intensiven Sound auf. Da ist es im Prinzip auch völlig egal, ob man sich auf der Höhe der Zeit befindet. Diese Band zieht ihr Ding durch. Wenn dann eben solche Perlen wie 'Evil Omen' oder die feine Akustiknummer 'Dead River' heraus kommen, dann darf es uns allen ja nur recht sein.