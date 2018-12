Retro, bevor es hip war!

Diese Schweden lärmen bereits seit beinahe drei Jahrzehnten durch die Rocklandschaft. Jetzt hat sich das deutsche Label Metalville der Diskographie des Vierers angenommen und das 2002er Album "Voodoo Caravan" erneut veröffentlicht. Wahrscheinlich sind die meisten mit der Band irgendwie schon einmal in Berührung gekommen und haben den klassischen Rock der Herrschaften im Ohr, oder? Eine starke Mischung aus Grunge, Stoner und Psychedelic Rock auf einem soliden Hard Rock-Fundament, die die gute alte Zeit der Exzesse, Drogen und langen Haare erneut heraufbeschwört.

Das dritte Langeisen von THE QUILL ist ein durchgehend kraftvolles Album geworden, das vor allem mit dem großartigen Sänger Magnus Ekwall Punkte sammeln kann, der über eine kräftige, bluesige Stimme verfügt und die elf Lieder des Originals sowie drei Bonustracks veredelt. Nun gibt es ein einziges kleines Problem, nämlich dass "Voodoo Caravan" zwar Abwechslung bietet - so frischen 'Until Earth Is Bitter Gone' mit seiner Slide Guitar und das ruhigere '(Wade Across) The Mighty River', bei dem Ekvall richtig auftrumpft, das Album merklich auf -, doch einen echten Hit kann ich auf dem Werk nicht entdecken. Obwohl sich das lange 'Virgo' merklich bemüht, den Siebziger-Jüngern einen neuen Mattenschwinger zu bescheren.

Bleibt also die Frage, ob die drei Bonussongs das Album aufwerten und ob sich da vielleicht noch eine echte Perle verbirgt. 'Spiral' heißt Lied Nummer eins, das mit einem groovigen Riff und viel Drive dem ursprünglichen Material auf dem Album nicht nachsteht. Ja, ich finde sogar, dass es eine der Topkompositionen ist! Das stonige 'Gather Round The Sun' hätte ebenfalls gut auf die damalige Platte gepasst und wurde mit 'Thousand Years', dem dritten Bonustrack, bereits auf der japanischen Ausgabe des Albums veröffentlicht. Auch 'Thousand Years', das musikalisch deutlich an BLACK SABBATH in den Siebzigern erinnert, ist gut, wenn auch der schwächste der drei Bonustracks, aus denen meiner Ansicht nach das bislang unveröffentlichte 'Spiral' heraussticht, das eingängiger ist als die meisten anderen Lieder auf "Voodoo Caravan".

Ein starkes Album hat Metalville da wieder aufgelegt und mit den drei zusätzlichen Liedern noch deutlich aufgepeppt. Wer es ein bisschen in Richtung Staub und Gras mag, sollte unbedingt mal reinhören. THE QUILL gehörte und gehört ganz sicher zur Spitze der skandinavischen Szene!