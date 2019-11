"Tales From Outer Space" und mehr auf der Bühne.

Mit "Live From Outer Space" erscheint schon das siebente Livealbum von RPWL innerhalb von 15 Jahren. Der aktuelle Doppeldecker ist ein Mitschnitt des Konzertes im niederländischen Zoetermeer auf der letzten Tour der Band. Wie der Titel bereits andeutet, stand auf der Tournee das aktuelle, im März veröffentlichte Studioalbum "Tales From Outer Space" im Mittelpunkt. Das Konzeptwerk wird vollständig auf der ersten CD dargeboten, während der zweite Silberling einen Querschnitt durch das frühere Schaffen der Gruppe bietet.



In erweiterter Livebesetzung mit einem zweiten Keyboarder, die Orgel, Klavier, Synthesizer und sonstige Tasteninstrumente angemessen wiedergibt, präsentiert die Band ihr neues Material sehr souverän, fast alle Nummern sind länger als die Studiofassungen und weisen interessante Variationen auf. Vor allem Kalle Wallners ausführliches Gitarrensolo im Finale von 'Light Of The World' ist hier zu nennen. Beim ersten Anhören wirkt die Musik von RPWL bei aller Klasse ein wenig phlegmatisch und emotionsarm, aber wenn man sich erst einmal eingehört hat, kann sie den Hörer doch berühren, wie man es besonders an den sehr starken Stücken 'Welcome To The Freak Show' und 'Give Birth To The Sun' bemerken kann. Abgesehen vom nicht ganz so guten 'What I Really Need' bietet die Band aus Freising ihrem Publikum hier ein gelungenes Werk in einer gelungenen Liveaufführung.



Mit der zweiten Scheibe beginnt dann, wie erwähnt, die Reise in die Vergangenheit. Beginnend mit 'Hole In The Sky' vom Debütalbum, wieder mit schönen Gitarrenparts, über das sehr starke 'Sleep' bis zur Zugabe 'Unchain The Earth' von "Beyond Man And Time" gibt es ein hochklassiges Programm. Doch so gut Band und Musik auch sind, als Livealbum schwächelt "Live From Outer Space" ein wenig, weil kaum Publikumsreaktionen zu hören sind. Gegen Ende ist man schon überrascht, die Zuschauer bei 'Roses' mitsingen zu hören.



Vermutlich gibt es keine Rezension zu RPWL, in der nicht der Name PINK FLOYD fällt. Trotz aller Eigenständigkeit in den Kompositionen, ist der Einfluss der britischen Prog- und Psychedelic-Größe auf den Sound von RPWL einfach vorhanden. Das hat sich auch auf der letzten Tournee nicht geändert.



"Live From Outer Space" ist auch als DVD erhältlich.