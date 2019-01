Eigenwillig und fordernd - und ziemlich attraktiv.

Es dürfte eine ganze Weile gedauert haben, bis der russische Komponist und Visionär Yuri Volodarsky seine Exploration durch die progressiven Landschaften der vergangenen fünf Jahrzehnte abgeschlossen hat. Als einstiger Bürger der Sowjetunion hatte der geschätzte Songwriter nur wenige Möglichkeiten, die Wohlklänge aus dem verbotenen Westen zu erkunden, weshalb er in jahrelanger Kleinarbeit all das aufgesogen hat, was Acts wie GENESIS, GENTLE GIANT, YES und ELP ihm als Vermächtnis hinterlassen haben.

Mit "Life Is Good" zollt er diesen Legenden nun einen ganz persönlichen Tribut, der vielen inspirative Anteile vereint, derweil aber auch eine starke eigene Note mitbringt, die schließlich für eine gewagte, aber durchaus eigenständige Mischung sorgt, mit der sich RTFACT, Volodarskys Projekt, nun erstmalig auch in der alten Welt präsentieren möchte. Gemeinsam mit namhaften Gastarbeitern wie Jeff Scott Soto hat er ein phasenweise recht gewagtes Album kreiert, das den Geist des klassischen Progs wiederzubeleben gedenkt, aber auch ein wenig russische Folklore zwischen das gelegentlich symphonisch angehauchte Material streuen will. "Life Is Good" klingt infolge dessen ein wenig abenteuerlich, hat hier und dort tatsächlich auch Schwierigkeiten, die Homogenität zu wahren, generiert aber immer wieder tolle Spannungsbögen, wenn der Mastermind und seine vielen Mitstreiter sich in verspielte Soloparts begeben und dort mit flinken Synthie-Einsätzen und relaxten Gitarren herrliche Kontraste aufstellen.

Lediglich das zweiteilige 'Hail To The Winner' verschreckt ein wenig, weil die Atmosphäre hier einem Zirkustreiben gleicht, wobei der Anteil der russischen Folklore hier wieder die Kohlen aus dem Feuer holt. Doch die kurzzeitige Abwendung von traditionellen Sounds ist ein Bruch, der den Fluss des Albums ein wenig hemmt und die Stimmung auch in eine Richtung lenkt, die nicht jedem gefallen dürfte. Songs wie 'I Got Money In My Pocket', das etwas pompösere 'Gotika' und das beherzte 'Artifact' sind jedoch ein toller Ausgleich und schließlich auch die Kompensatoren für die kurzzeitige Entwöhnung - und sie sind es schließlich auch, die "Life Is Good" in ein attraktives, manchmal eigenwilliges, aber zumeist doch lohnenswertes Album verwandeln.

Yuri Volodarsky hat schon maximalen Support aus dem Szene-Kollegium bekommen, doch für den perfekten Einstand muss er selber sorgen. "Life Is Good" ist noch nicht ganz optimal, als Stelldichein aber mehr als geeignet.

Anspieltipps: Gotika, Artifact