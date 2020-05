Diese Scheibe sollte Freunde der frühen 80er frohlocken lassen.

Natürlich verändert sich der Geschmack mit den Jahren, und natürlich lässt man sich gerne beeinflussen. Und somit lässt sich der Fakt, dass ich RÄMLORD mag, am besten damit erklären, dass ich die letzten Jahre sehr viel mit dem Rock und Metal der frühen Achtziger verbracht habe. DIAMOND HEAD und ANGEL WITCH, THIN LIZZY und BLUE ÖYSTER CULT (BÖC), SARACEN und DEMON, ja, das alles ist irgendwie auch in RÄMLORDs Musik drin, ohne dass ich jetzt genau festlegen könnte, welcher Band ich welchen Song zuordnen würde. Trotzdem möchte ich behaupten, dass RÄMLORD auch qualitativ mit den alten Granden mithalten kann.

Natürlich heben die Altvorderen unter euch Lesern jetzt skeptisch die Augenbrauen, das ändert meine Meinung aber nicht. Schon der erste Song 'Love Of The Damned' erinnert mit seinen flotten, mit Synthies unterlegten Riffs an die alten Zeiten. Ja, das könnte gut und gerne ein verschollener Song von BÖC, UFO oder SARACEN sein. Und trotzdem hat RÄMLORD noch etwas extra. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber die Jungs sind Finnen und finnische Musik hat immer eine eigene Mentalität, ein mit etwas Schwermut angerührter Pathos, der die Songs stets durchdringt. Hört nur mal die wunderbare Doom-Rock-Ballade 'From Dark Waters' an, gleichfalls auch der Titeltrack.

Jawohl, ob flott rockend oder in eher getragenen Tempo, RÄMLORD hat immer einprägsame Melodien in petto. Kaum zu glauben, dass die meisten Musiker dieser Band zuvor mit harscheren Klängen (u.a. IMPALED NAZARNE) umgegangen sind, und auch bei RÄMLORD bisweilen mit schwarzen Sounds flirteten. Aber als Musiker ist man ja meist sehr vielfältig. Nur wenige jedoch schreiben so einen unverschämt hymnischen Song wie 'To The Battle', und das ist dann auch der, den ich für meine Jahresliste auswählen würde. In meinem Ohr hat er Klassiker-Potential. Hach, mal wieder eine herrliche Scheibe aus Finnland!