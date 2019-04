Wer ins Klo greift, könnte diese Platte finden!

Die Punk-Rock-Sozialisation eines jeden Ü30ers dürfte in den vergangenen zwei Jahrzehnten auch irgendwann über die Jungs von RANTANPLAN gelaufen sein, denn schließlich haben die hiesigen Ska-Verehrer zeitweise in wirklich jedem Jugendzentrum schon einmal die Verstärker aufgebaut. Mittlerweile ist vom Glanz der alten Tage aber leider nicht mehr viel übrig; die Band hat die Spontaneität früherer Tage längst gegen programmatisches Songwriting eingetauscht, definiert sich eigentlich auch nicht mehr als Punk-Kapelle, sondern liefert heutzutage praktisch nur noch Popmusik ab - und leider auch noch grottenschlechte.

Zumindest wenn man den aktuellen Release als Maßstab der momentanen kreativen Leistungsfähigkeit von RANTANPLAN nimmt, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ist das tatsächlich noch die gleiche Kapelle, die damals mit schweißtreibenden Shows für Begeisterung sorgte? Angesichts lahmer Anbiederungen wie 'Nachtzug nach Paris' und 'Kain Richtung Heimat' mag man gar nicht glauben, dass die Entwicklung solche Sprünge in den Negativ-Beereich zulassen konnte, realisiert aber im Gesamtpaket "Stay Rudel - Stay Rebel", dass bei RANTANPLAN auch die letzten Alarmsignale nicht wahrgenommen wurden. Schon "Licht und Schatten" war phasenweise ein Griff ins Klo, konnte sich mit einigen anständigen Tracks aber noch halbwegs souverän aus der Affäre ziehen. Doch diesmal ist der Ofen dann endgültig aus. Ein paar Trompeten hier und dort machen noch keinen vollwertigen Ska-Release, vermeintlich kunstvolle Texte und radiotaugliche Emotionen sind noch längst kein Garant für anspruchsvolles Songwriting, und wenn am Ende Schmonzetten wie 'The Rudel' und 'Kill den Spiegel' den neuen Sound dieser einstigen Kulttruppe definieren sollen, hat RANTANPLAN auch den letzten Kredit verspielt.

"Stay Rudel - Stay Rebel" ist eine absolute Katastrophe und der mit Abstand schwächste Release in der langen Geschichte dieser Band. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass nie eine Notwendigkeit bestanden hat, sich an gegebene Strukturen anzupassen bzw. plötzlich auf massenkompatibel zu schalten, ist die Enttäuschung riesengroß. Ganz klar: Dieses Album braucht kein Mensch!