Screaming Murder Death From Above - Live In Aalborg

Eines Nachts in Dänemark

Ach, das wurde mitgeschnitten? Und so schlecht hören sich die Aufnahmen gar nicht an. Wenn wir es uns einmal durch den Kopf gehen lassen, könnten wir den einen oder anderen Track durchaus als Bonus-Material künftig verwenden. Eigentlich klingt der gesamte Auftritt ziemlich gut oder? Was haltet ihr denn davon, wenn wir daraus einfach eine coole, bockstarke Live-Scheibe machen, um den Fans so die Wartezeit auf unser nächstes Studioalbum zu verkürzen?

So oder ähnlich dürfte es in den Köpfen der RAVEN-Mitglieder ausgesehen haben, als sie die Mitschnitte ihrer Show im November 2017 im dänischen Aalborg in die Finger bekamen. Und weil alles wie aus einem Guss lief, das Trio perfekt aufeinander abgestimmt war, die Songauswahl sämtliche Fanherzen – ob Jung oder Alt – höherschlagen ließ und das dänische Publikum entsprechend die drei Metaller aus Newcastle abfeierte, als gäbe es kein Morgen mehr, war die Entscheidung recht schnell klar.

"Screaming Murder Death From Above" klingt nach locker flockigem NWoBHM mit starken Speed- und Nostalgie-Anteilen, hat mit 'Destroy All Monsters' oder 'Tank Treads (The Blood Runs Red)' sowohl neuen Stoff der noch aktuellen "ExtermiNation"-Platte als auch mit 'All For One', 'Faster Than The Speed Of Light' und 'Break The Chain' die obligatorischen Band-Klassiker im Gepäck und dank des klaren, aber dennoch entsprechend der Live-Verhältnisse authentischen Sounds sowie der unverkrampften Herangehensweise macht diese Live-Platte einfach nur viel Spaß.

Man fühlt sich mitten in der Aalborger RAVEN-Show, raised seine Fist, bang seinen Head und zischt mit seinen Kollegen ein paar kühle Biere. Stimmung top, Band top, Auswahl meiner bescheidenen Nase nach auch über allen Maßen erhaben und dank des doch lustigen "Wir wussten im Vorfeld nichts"-Hintergrundes der Gallagher-Brüder kommt man bei "Screaming Murder Death From Above" grinsend voll und ganz auf seine Kosten.