Fahrig, nervig, verzichtbar!

Da scheint jemand mächtig übermotiviert zu sein: RAVENSKÜL-Mastermind Andy Venaas hat im vergangenen Jahr schlappe sieben Platten eingespielt und dabei jedes Mal auch noch die Maximalspieldauer seiner Silberlinge angekratzt. Sinn und Zweck des Ganzen? Nun, Selbstdarstellung galore...



Mit seinem zweiten Album, das Venaas offensichtlich für den tauglichsten seiner zahlreichen Releases hält, ist er schließlich auch an eine Promo-Firma herangetreten, um die Vermarktung seines Materials auch im internationalen Raum zu sichern. Im Grunde genommen hätte er sich diesen Schritt aber ebenso gut sparen können, denn die Songs von "Gates Of Gods" sind in den meisten Fällen wirklich zum vergessen. Der britische Musiker entpuppt sich zwar als fähiger Gitarrist, der hin und wieder eine ordentliche Thrash-Salve entfesseln kann, beim Songwriting aber sofort an seine Grenzen stößt. "Gates Of Gods" beinhaltet eine Reihe von ideenlosen Instrumentals, zu denen der gute Herr ab und an einen ziemlich nervigen Sprechgesang beisteuert, der den Drang, die Skip-Taste zu bedienen, exponentiell steigert - was für ein Schrott! Aber auch wenn Venaas die Klappe hält und seine 'Gesangsbeiträge' einspart, sind die 13 Songs bestenfalls so gerade durchschnittlich, meist jedoch einfach nur ein weiterer Fragmentbefall ohne Ordnung und ohne Sinn.



Von daher will man jetzt gar nicht weiter überlegen, was wohl dann auf den anderen sechs Alben geschieht (von denen einige auch ausschließlich Coversongs bieten). Sollte "Gates Of Gods" nämlich der kreative Höhepunkt der letzten zwölf Monate von RAVENSKÜL sein, mag ich dem Alleinunterhalter aus Großbritannien schon jetzt gute Nacht sagen!