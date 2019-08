Tell Me Your Secret

Tell Me Your Secret

Bärenstarkes Debüt der niedersächsischen Rocker!

Es sind schon seit geraumer Zeit diese kleinen Bands, die mich mit ihren Veröffentlichungen ganz besonders vom Hocker hauen. Nix gegen die großen und etablierten Kapellen da draußen; viele davon haben sich ihren Erfolg hart erarbeitet und stehen zurecht ganz oben. Aber bei einigen musste ich feststellen, dass mit steigender Popularität auch ein bisschen was vom früheren Charme verloren gegangen ist und sie mich gerade musikalisch einfach nicht mehr so packen wie zu ihren jeweiligen Anfängen. Und da ist frisches Blut wie dieses Debüt von RAZOR PUNCH eine echte Wohltat für meine Ohren.

Obwohl: Ganz so frisch ist diese Truppe aus dem niedersächsischen Wanna, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Cuxhaven, auch wieder nicht. Denn immerhin gibt es RAZOR PUNCH bereits seit 2011. Seit jetzt mehr als fünf Jahren besteht die aktuelle Besetzung. "Tell Me Your Secret", so der Name des Erstlingwerks, ist daher alles andere als ein Schnellschuss, sondern für ein Debüt ein äußerst reifes Album. Geboten wird eingängiger Hard Rock mit leichter Metal-Schlagseite. Die fünf Jungs vom Lande verstehen alle ihr Handwerk. Gepaart mit einer unbändigen Spielfreude, die glatt bei jeder Nummer festzustellen ist, entstanden so zehn Stücke, die jeden gestandenen Rocker begeistern sollten. Als Einflüsse sind unter anderem GUNS N' ROSES, AC/DC oder sogar ein bisschen alte WHITESNAKE auszumachen.

Wer auf Mucke dieser Art steht, kann mit einem Erwerb hier definitiv nichts falsch machen. Ich wünsche RAZOR PUNCH, es möge nicht länger ein Geheimnis bleiben, dass es da in Wanna eine ziemlich geile Band gibt, die mit "Tell Me Your Secret" ein ebensolches Debüt abgeliefert hat.

Anspieltipps: Die ganze Scheibe!