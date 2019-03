Ein Hallo zum Radio, ein Goodbye an die Unabhängigkeit

Nach einer ganzen Reihe EPs in Eigenproduktion ist REAL FRIENDS anno 2013 zum ersten Mal auf der großen Bühne erschienen und hat mit fettem Label-Support das erste Album veröffentlichen können. Statt den ersten Schwung jedoch mitzunehmen und analog zur bandeigenen Vergangenheit relativ zügig nachzulegen, haben sich die Herren Musiker erst mal wieder zurückgezogen und stolze fünf Jahre auf den nächsten Langdreher hingearbeitet. Dieser hört auf den Namen "Composure" und klingt wie eine gemäßigte, radiokompatible Alternative zu "Maybe This Place Is The Same Place And We're Just Changing", was insofern erschreckend ist, dass die lange Wartezeit nicht wirklich konstruktiv genutzt wurde, sich und den eigenen Independent-Gedanken weiterzuentwickeln. Stattdessen gibt es poppige Rocksongs mit teils unspektakulären Melodien, vielen anstrengenden weil nichtssagenden Emo-Komponenten und Refrains, bei denen selbst mancher austauschbarer Pop-Künstler hier und dort noch aufregender daherkommt als die Jungs von REAL FRIENDS.



"Composure" kommt nicht so richtig in Schwung, versteckt sich hinter regelrecht banalen, austauschbaren Arrangements, lässt die Leidenschaft vermissen und hat auch nicht mehr das Feuer, sich als eigenständiges Produkt mit einer klaren Vision verkaufen zu wollen. Stattdessen setzt die Band auf das Konventionelle, geht den Weg des geringsten Widerstands, sollte aber eben jenen spüren, wenn Fans der ersten Stunde die genannten Attribute letztendlich vergebens einfordern. "Composure" ist eine echte Enttäuschung, die nicht mal irgendwelche emotionalen Regungen hervorruft - außer den Ärger darüber, dass die Band diesen Weg gegangen ist. Wirklish schade!