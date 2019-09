Klassische Old-School-Todeskeule.

RECKLESS MANSLAUGHTER ist eine Death-Metal-Band aus dem Ruhrgebiet. Mit "Caverns Of Perdition" bieten sie uns sehr starken Old-School-Death-Metal mit ultratiefen und fiesen Vocals. Eigentlich könnte ich diese Rezension hier schon wieder beenden, denn so viel mehr gibt es zur Musik dieser Scheibe nicht zu sagen. Aber da das unfair und dem Werk der Jungs nicht angemessen wäre, hier noch einige Informationen: "Caverns Of Perdition" ist das dritte Studioalbum unserer Landsleute. Die Vorgänger kenne ich nicht, aber auf dem neuesten Werk ist ein wummernd-fieser tiefer Bass zu hören, die Riffs sind fett und massiv gruftig. Besonders stark finde ich die gutturalen, aber trotzdem verständlichen Gesänge von Leimy (ja, der Leimy, den ihr aus dem Deaf Forever wahrscheinlich kennt).

Bei den Gitarren denke ich sowohl an manche traditionellen US-Bands wie MORBID ANGEL oder INCANTATION, auch BOLT THROWER ist allgegenwärtig. Aber auch schwedische (GRAVE, frühe UNLEASHED) und niederländische (ASPHYX) Einflüsse meine ich zu hören. Sporadische Doom-Schwenker ('Unleash The Spirits Of The Fallen') stehen der Band gut zu Gesicht. Auch Ausflüge in die stampfige Richtung ('Operation Chastise' erinnert mich an frühes SIX FEET UNDER-Material) passen hier gut. Phasenweise finden sich auch wirklich schöne, melodische Gitarrensoli im Sound. Der doomige Abschlusswalzer 'Funeralmaster' ist zudem ein echtes Highlight, das alle Freunde walzender Sounds völlig begeistern sollte.

Dazu wird das Album von einem famosen Seagrave-Cover aufgewertet. Hier wurde sicher Geld in die Hand genommen, was sich eindeutig gelohnt hat. Der Altmeister des Death-Metal-Covers (ENTOMBED, MORBID ANGEL, DISMEMBER, NOCTURNUS, MALEVOLENT CREATION) hat sich mal wieder selbst übertroffen und mit wenigen Farben ein auch zum Titel super passendes Werk erschaffen.

Insgesamt bin ich ziemlich angetan. FDA Records haben mal wieder ein gutes Händchen bewiesen und mit "Caverns Of Perdition" erstklassigen Death Metal veröffentlicht. Auf dieses Label ist hier einfach Verlass. Wer altmodischen, aber nie altbacken klingenden Todesmetall hören will sollte diese Scheibe auf jeden Fall antesten.

Anspieltipps: Unleash The Spirits Of The Fallen, Catacombs Of Perpetual Damnation.