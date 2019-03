Etablierter Sound, aber mit Überraschungen.

"Future Becomes Past" von den dänischen REDWOLVES ist ein interessantes Album, das man ganz grob in der VINTAGE CARAVAN/RIVAL SONS/HORISONT/WITCHCRAFT-Ecke verorten kann. Also durchaus modern interpretierter Siebzigerjahre-Rock, der mal energisch nach vorne rocken, aber auch ausschweifend episch angelegt sein kann. Gerade in dieser Hinsicht ist REDWOLVES besonders, denn die beiden zentralen Longtracks 'The Pioneer' und 'Voyagers' bringen die höchste Emotionalität in die Kompositionen und warten mit schönen Spannungsbögen auf. Rasmus Cundell ist ein ausgezeichneter Sänger, der auch hin und wieder den Falsett als effektives Stilmittel benutzt.



Trotzdem hapert es bei den REDWOLVES bisweilen. Vor allem der Sound könnte ein wenig transparenter sein, mir fehlt da manchmal die Brillanz, und untenrum die Wuchtigkeit. Und manche Songs heben sich auch nur wenig vom Genre-Konsensus ab. 'The Abyss' könnte genauso gut auch auf der neuen VINTAGE CARAVAN stehen, auch die Riffs von 'Fenris' habe ich als alter Retro-Freund nun doch schon ein paarmal sehr ähnlich gehört. Das heisst jetzt aber noch lange nicht, dass die Titel schlecht sind. Besser finde ich aber trotzdem so etwas wie 'Farthest From Heaven', in dem man einen deutlichen Schwenk in Richtung Noise Rock nimmt und stellenweise sogar blackmetallische Blast-Passagen einbaut, über denen Cundells ekstatische Stimme schwebt. Das ist wirklich mal eine coole Abwechslung und hievt die Scheibe für mich - zusammen mit den beiden Epic-Tracks - in den "Gut"-Bereich!