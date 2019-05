Tolles Live-Dokument.

Für den britischen Musiker ROBERT REED ist mit dieser Veröffentlichung ganz sicher ein Traum ein Erfüllung gegangen. Mit seinen Alben "Sanctuary" und "Sanctuary II" begab sich der Multiinstrumentalist so dicht auf die Spuren MIKE OLDFIELDs, wie es nur eben geht. Sowohl kompositorisch als auch handwerklich (originale Instrumente und Musiker, die mit Oldfield spielten) zollt er seinem Idol Tribut und das auf höchstem Niveau. "Sanctuary Live" bietet nun die jeweiligen Titelsongs der erwähnten Alben in großer Besetzung vor Publikum. Und das an einem doch etwas besonderen Ort. Die vorliegende Veröffentlichung steht nämlich in Verbindung mit einem anderen Grandseigneur der progressiven Welt: Schauplatz der Aufnahme ist das Real World Studio im Südwesten Englands, das von niemand anderem als Peter Gabriel gegründet wurde.



Diesen Rahmenbedingungen wird dann auch die Darbietung der insgesamt 14 Musiker von der ersten Minute an gerecht. Mit Schlagwerk (auch die bei Oldfield namensgebenden Röhrenglocken, die "Tubular Bells" sind dabei), mehreren Gitarristen, Tastenmusikern und begleitendem Chor ist hier die DVD der CD vorzuziehen, weil es alleine schon faszinierend ist, dem Ensemble bei der Arbeit zuzusehen. Nicht zuletzt finden wir Robert Reed selbst an Gitarre, Keyboard und Röhrenglocken.



Das etwa einstündige Konzert vergeht tatsächlich wie im Flug. Obwohl der musikalische Ansatz eher zum Träumen denn zum Abrocken einlädt, ist das Material ganz fantastisch orchestriert und überraschend kurzweilig. Wir bewegen uns hier irgendwo im Spannungsfeld von instrumentalem Prog, Weltmusik und Folk, das, wie schon in den Reviews zu den Studioalben erwähnt, zwar keinen Originalitätspreis gewinnt, aber wahnsinnig gut beackert wird. Die ruhigen Passagen bieten schwelgerische Klanglandschaften, in denen man am liebsten versinken möchte. Der treibende Puls der Rhythmusgruppe gelingt es aber auch immer, dem Geschehen bei Bedarf mehr Dynamik zu verleihen. Hier ist auch der Chor hervorzuheben, der mit seinen Einsätzen ähnlich wie der kontrapunktartige Bass dazu beiträgt, dass das musikalische Programm nicht zu seicht wird.



Darüber hinaus ist der Klang dieser Live-Veröffentlichung genial. Vor allem unter den Kopfhörern lässt sich jedes Instrument glasklar verfolgen. Da das auch für Pauken, Schlagwerk und andere akustische Instrumente gilt, wird der Raum im Real World Studio seinen Anteil daran haben. Abgerundet wird das im Digipak aufgemachte Live-Dokument von einer zwölfminütigen Doku über den Aufnahmeprozess und den Soundcheck der Band. Sicherlich eher etwas für Fans und Technikinteressierte.



Wem ROBERT REED ein Begriff ist oder wer Freude an Musik zwischen Folk, Prog und Weltmusik hat, sollte auf jeden Fall einen Blick auf "Sanctuary Live" werfen. Es lohnt sich!