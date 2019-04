Schlichtweg starker Metalcore-Release

Heavyness und Melancholie dürfen auf dem ersten Album der Jungspunde von REVAIRA gerne vermischt werden - finden zumindest die fünf Musiker aus Hamburg, die neben den fast schon üblichen Metalcore-Attacken gerne auch mal das Tempo herausnehmen und ihren Stoff sphärisch ansprechend unterfüttern. Melodien sind auf "In Between" auch ein großes Thema, jedoch nicht in jenem penetranten aufgesetzten Sinne, sondern wirklich immer wieder prima in die druckvolle Inszenierung eingebunden, ohne dabei zwingend den Hit herbeizaubern zu müssen. Und diese unverkrampfte Haltung, gapaart mit einem gewissen Anspruchsdenken, macht dieses Debüt (zuvor wurden bereits einige Singles herausgegeben) definitiv zu einem der interessanteren Werke in der nach wie vor sehr überlaufenen Szene.



Vor allem die genannte Symbiose aus weitgehend harmonischen Arrangements, verschiedenen, leicht vertrackten Djent-Parts, angedeuteten Widerhaken, die jedoch immer wieder von einem dicken Groove überrollt werden und diesem minimal verträumten Ansatz übt auf "In Between" einen Reiz aus, dem sich auch erfahrene Hörer nicht so einfach weren entziehen können. Die Scheibe beherbergt viele vertraute Elemente und lehnt sich nicht revolutionär aus dem Fenster, ist aber in diesem bekannten Setting schlicht und einfach ein souveränes Statement, das dazu keinen einzigen Ausfall zu beklagen hat - und auch das ist nicht selbstverständlich bei einer Band, die gerade erst so richtig in die Öffentlichkeit getreten ist.



REVAIRA hat Potential, das lässt sich nach dieser ersten Veröffentlichung schon mal ganz klar feststellen. "In Between" ist ein starker Modern-Metal-Release, abwechslungsreich zugleich und dank der fetten Produktion auch würdig in Szene gesetzt. Fans der Materie müssen Band und Album daher unbedingt auf dem Zettel haben!



Anspieltipps: Recovery, Alluvial, Waste