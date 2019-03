Lässig, cool, lohnenswert

Ehrliche handgemachte Sounds, dafür stehen die Jungs von REVERSE schon seit 15 Jahren, doch unerfreulicherweise ist es dem Quartett aus Dorsten in dieser Zeit nicht wirklich gelungen, sein Material flächendeckend zu streuen und die Bandpräsenz über den lokalen Sektor hinaus zu stärken. Ihre aktuelle EP soll nach anderthalb Dekaden endlich mal Abhilfe schaffen und REVERSE über die Szene im Ruhrpott hinaus etablieren - und ganz ehrlich: Schlechte Karten haben die Jungs mit den fünf Stücken von "Build My Throne" ganz bestimmt nicht!

Denn von Anfang an ist das viertelstündige Päckchen voller coller Grooves, lässiger Gitarrensounds und enthusiatischer Vocals, die zwar nicht nach dem nächsten großen Hit Ausschau halten, mit einer packenden Darbietung und einem sehr relaxten Drive aber sofort gefallen. Vor allem der beschwingte Opener 'Joker Kills The Nightingale' und der relativ deftige, Seattle-Urzeit-taugliche Rauschmeißer 'Read My Mind' treffen ins Schwarze und rücken REVERSE sofort ins Blickfeld der alten Westküsten-Romantik, mit der NIRVANA und Co. seinerzeit die Bühnen sprengten. Und mit schlichtweg coolen Rocksongs wie 'Not Heavy' und 'Haunted Heart' beschreibt man die Zeitlosigkeit des eigenen Sounds, setzt ein paar erfrischende Akzente und muss dafür noch nicht einmal Grenzen versetzen.

Es sind lediglich fünf Songs, die REVERSE hier zur Diskussion stellt, doch der erste Eindruck, der daraus erwächst, ist durchaus positiv. Für einen echten Thron kommt die Scheibe zwar noch zu früh, aber das Potenzial für eine entsprechende bauliche Nachrüstung ist definitiv vorhanden. Jetzt sollten die Herren nur zügig nachlegen, damit die guten Eindrücke nicht direkt wieder in Vergessenheit geraten. Bis dahin ist "Build My Throne" allerdings auch schon einen Lauschangriff wert!

Anspieltipp: Joker Kills The Nightingale, Haunted Heart