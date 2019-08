Endlich hochwertige Konkurrenz zu den BLUES PILLS!

Bei schwedischem Heavy Blues mit dezentem Psychedelic-Einschlag gibt es momentan eigentlich nur eine verlässliche Adresse, die sofort wieder in Augenschein genommen wird, wenn es zudem um weibliche Vocals geht. Die Musiker der BLUES PILLS haben sich in den vergangenen Jahren eine Ausnahmestellung erarbeitet, die absolut verdient ist, aktuell aber auch keinen weiteren Zwischenruf duldet. Ein bisschen Bewegung in der Szenerie ist allerdings immer schön, vor allem wenn sie auf einem nahezu gleichwertigen Level verläuft und den Konkurrenzkampf derart belebt, wie es der gleichnamige neue Silberling der Kollegen von THE RIVEN tatsächlich tut. Mit Frontdame Charlotta Eckebergh haben die Skandinavier ein echtes Goldstück in ihren Reihen, welches das Heft des Handelns noch dominanter an sich reißt als Elin Larsson, mit ihrer herrlich rauchigen Stimme aber auch etwas sehr Erfrischendes einwirft, das nicht nur der Szene selbst gut tut, sondern auch den neun Songs von "The Riven", die aber nicht nur deswegen quicklebendig durch die Boxen rauschen.

Es ist nämlich auch das vielseitige Vorgehen von THE RIVEN, das den einen oder anderen Akzent setzt, die Scheibe über weite Strecken sehr unberechenbar gestaltet und letztlich die gesamte Palette des 70s-beeinflussten Heavy Rocks problemlos abdecken kann - sein bluesiges Pendant inklusive. Nummern wie 'Far Beyond' und 'Edge Of Time' zehren von einer ungeheueren Dynamik, 'Shadow Man' profitiert ebenfalls von diesen wechselseitigen Strukturen, 'I Remember' deckt die epischen Komponenten des Retro-Sounds mit mächtig Leidenschaft ab, und das abschließende 'Sweet Child' erinnert an so manche Jam-Session aus dem goldenen Jahrzehnt des klassischen Hardrocks und dürfte selbst manchem Prog-Liebhaber eine Gänsehaut verleihen.

Trotzdem lohnt es nicht, einzelne Songs gesondert hervorzuheben, weil THE RIVEN in jedem einzelnen Stück über sich hinauswächst und so viele belebende Elemente verarbeitet, dass man erstmalig vermuten darf, dass die Musiker von BLUES PILLS um ihre Sonderstellung fürchten müssen. "The Riven" ist eine klare Kampfansage, die nicht nur mit sehr viel Hingabe vorgetragen wird, sondern auch dauerhaft kleben bleibt. Ich weiß jetzt schon, welche Kombi-Tour ich mir für die nahe Zukunft wünsche...