Kurze, aber durchaus gelungene Zwischenmahlzeit

Für das im Vorjahr aufgelegte, selbstbetitelte Debüt regnete es förmlich Lob für diese Schweden. Kein Wunder daher, dass die Formation darauf erpicht ist, ihren Erfolgslauf auch fortzusetzen. Bevor sich die Formation rund um Frontdame Charlotta "Totta" Eckebergh jedoch an die Arbeit für den zweiten Dreher macht, kredenzt man eine 7''-Double-Single mit zwei neuen Tracks.

'Moving On' lässt uns nachträglich wissen, weshalb das THE RIVEN-Debüt mehrfach mit BLUES PILLS verglichen wurde, kommt man den Landsleuten doch in Sachen Intensität und Lässigkeit damit durchaus nahe. Nicht jedoch hinsichtlich der Eingängigkeit, denn obwohl der Refrain gegen Ende hin mehrfach wiederholt wird, will sich diese Nummer nicht sofort im Gedächtnis einprägen.

Das klappt bei 'Windbreaker' deutlich besser, kommt dieser Track doch noch etwa rockig-fetziger aus den Boxen und entpuppt sich sofort als Ohrwurm der Extraklasse. Zudem stellt Totta dabei ihre Klasse auf beeindruckende Manier unter Beweis und röhrt amtlich ins Mikro.

Schade zwar, dass die Formation nicht mehr vorrätig hat, die Vorfreude auf den zweiten Longplayer wird aber auch mit dieser kurzen Zwischenmahlzeit gewaltig gesteigert!