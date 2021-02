Vinyl-Re-Release eines Meisterwerks

Es ist mittlerweile gut 17 Jahre her, dass ich die polnische Prog-Institution RIVERSIDE mit "Out Of Myself" kennengelernt habe. Und es hat damals nur wenige Sekunden gebraucht, um der Musik verfallen zu sein. Das war durchaus etwas überraschend, so ist doch der sehr elegische elfminütige Opener 'The Same River' ein sehr atmosphärisches Stück, wo gerade auch die Gitarrenarbeit des leider viel zu früh verstorbenen Piotr Grudzinski sehr an PINK FLOYD erinnert, deren Fan ich nicht gerade bin. Doch RIVERSIDE verstand es bereits auf diesem Debüt Spannung und Atmosphäre auf einzigartige Weise zu verbinden, so dass nie ein Hauch von Langeweile aufkommen konnte.



Ab dem Titeltrack werden die Songs dann deutlich kompakter, Mariusz' Stimme ist präsenter, was dem Material wunderbar zu Gesicht steht. Gerade, wenn Mariusz etwas aggressiver wird, wie beim 'Let get me this right'-Part im Titelsong oder später im phänomenalen 'Loose Heart', geht das ganz tief unter die Haut. Und die beiden instrumentalen Realitätsträume sind dazwischen fast eher Fieberträume, die sich exzellent ins Gesamtbild einfügen.



Klar, das ist den allermeisten von euch sicher auch schon viele Jahre bekannt. Ich schreibe diese Zeilen vor allem, weil das Album eine späte Würdigung verdient, weil Piotr Grudzinski just seinen fünften Todestag hatte und zu guter letzt auch, weil InsideOut "Out Of Myself" auf Vinyl wiederveröffentlicht hat. Ein absolutes Muss in jeder Sammlung.