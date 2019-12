"Wasteland" im opulenten Gewand.

Dass "Wasteland" ein bärenstarkes Album der polnischen Vorzeige-Progger von RIVERSIDE geworden ist, sollte seit der Veröffentlichung im letzten Jahr bekannt sein. Vor allem im Verbund mit den großartigen Live-Gigs.

Ob sich die Fans freuen, dass jetzt eine aufgemotzte Version des Albums erscheint? Ich muss ehrlich sagen, dass ich von dieser Form der Veröffentlichungspolitik nicht begeistert bin. Klar, diese Version hat mit den zwei zusätzlichen Silberlingen einen deutlichen Mehrwert, aber auf der anderen Seite besitzen die meisten von uns Fans das Album ja sehr wahrscheinlich bereits. Wer dies bisher nicht tun, für den ist das hier natürlich eine recht leichte Entscheidung, denn auch diese Edition kostet nur geringfügig mehr als den Normalpreis und hat dafür ja auch etwas zu bieten.

Da ist zum einen die "Acoustic Session"-EP, die schöne Versionen von 'Vale Of Tears', 'Out Of Myself', 'O2 Panic Room' und 'River Down Below' enthält. Jede davon beweist, dass starke Songs auch ohne Strom funktionieren. Als eher überflüssig empfinde ich hingegen das 'Wasteland Live Intro', das mit neun Minuten Geräuschkulisse nur zum Blick zur Uhr verleitet.

Die DVD enthält zwei verschiedene Audio-Mixe von "Wasteland". Einmal im hochauflösenden Mix und einmal als mit Surround-Mix. Für besonders audiophile Fans mit entsprechendem Equipment natürlich eine spannende Entdeckungsreise. Wer sich nicht dazu zählt, braucht aber maximal die drei Videoclips zu 'Lament', 'River Down Below' und 'Wasteland'. Diese sind durchaus stimmungsvoll und passen gut zur Musik, aber kennt man natürlich auch bereits von den üblichen Video-Plattformen.

Wie bereits gesagt, ihr müsst schlussendlich selbst entscheiden, ob ihr diese Version im Schrank stehen haben wollt. Der Inhalt ist sein Geld wert, der Zeitpunkt der Veröffentlichung aber eher ärgerlich.