Wettergegerbte Haut, faltiges Gesicht und Fluppe im Mundwinkel.

Parallel zur Retrowelle erfreut sich auch Stoner Rock einer ständig wachsenden Fanschar und es gibt viele junge Bands, die heute solche staubigen Sounds fahren. ROADSAW allerdings ist hier schon ein alter Hase. Seit Mitte der 90er rocken die Bostoner Schwergewichte schon und "Tinnitus The Night" ist bereits ihr achtes Album. Asche über mein Haupt, aber ich höre davon das erste Mal, allerdings stehen Bands wie FU MANCHU, ORANGE GOBLIN und ihre Verwandten auch nicht wirklich auf meiner täglichen Wunschliste. Und ROADSAW?



Nun, die Jungs zocken ihre Riffs schon mit einer gewissen MOTÖRHEAD'schen Selbstverständlichkeit, man merkt, dass ihnen schwerer Fuzz und schroffe Wüstenriffs im Blut liegen, die Musik hat Biss und Sound! Ich sehe hier Männer mit wettergegerbter Haut, faltigem Gesicht und ner Fluppe im Mundwinkel unter sengender Sonne Schwerstarbeit verrichten. Ölfässer verladen oder so. Da ist jetzt keine Zeit für Romantik, Melodien und Spielereien, die Musik muss sich stetig und unaufhaltsam nach vorne schieben, auch wenn das nicht immer schnell geht. Ja, das ist ROADSAW. Kraftvolle Vocals, die ein wenig an Spice von den den SPIRITUAL BEGGARS erinnern (zu "Ad Astra"-Zeiten), vollverzerrte Maximum-Fuzz-Riffs und noisige Soli, aus denen alles an Krach, was das Gniedelbrett so hergeben kann, rausgequetscht wird. Bestes Beispiel ist hier 'Peel'.



Und was ist mit Refrains, Hits, Harmonien und anderem dummen Zeug? Nicht viel. Tja, und deswegen werde ich wohl nie ein echter Heavy-Stoner werden. Das Album hat sehr viele Muskeln, aber irgendwie kein Gesicht, das man sich merken kann. 'Find What You Need' hat am ehesten noch so etwas wie eingängige Passagen, und auch die Doom-Nummer 'Midazolam' fällt mir nach einigen Spins positiv auf, weil es dort tatsächlich auch mal ein paar wohltuende Melodien gibt. Der Rest ist zumindest für mich nur Spaß für den Moment, entweder schön laut im Auto oder nebenbei bei einem Feierabendbier. Genre-Fans werden sich über 'Tinnitus The Night' aber sicherlich freuen.