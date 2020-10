Last Light On The Highway

Nicht bloß als Rocker kompetent!

Da die Formation zu den konstantesten Lieferanten von gediegenen Southern/Blues/Classic Rock-Sounds avanciert ist und bislang ausnahmslos gelungene Veröffentlichungen geliefert hat, irritiert der Titel ihres aktuellen Studiodrehers doch ein wenig. Es wird doch hoffentlich nicht wirklich daran gedacht, mit "Last Light On The Highway" darauf hinzuweisen, dass bei ROBERT JON & THE WRECK demnächst das Licht ausgemacht wird?

Da keine weiteren Anzeichen dafür zu bemerken sind, nehmen wir den Titel einfach als Hommage der Band für ihre bis dato wohl facettenreichste Komposition zur Kenntnis. Die an den Schluss gestellte, zweiteilige Titelnummer lässt sich nämlich in der Tat als wahre Perle bezeichnen. Der Song wird als feinfühlig intonierter Blues mit Tiefgang eingeleitet, ehe es stetig hurtiger und rockiger wird und in einer befeuerten, aber dennoch entspannten Jam-Rock-Session a la ALLMAN BROTHERS BAND oder GOV’T MULE endet.

Es ist anzunehmen, dass diese Nummer auf einem weiteren Live-Album eine komplette Vinyl-Seite einnimmt, denn die Gitarrenpassagen laden förmlich dazu ein, in ausgedehnterer Form dargeboten zu werden. Auch die Studio-Version hätte meinetwegen gerne noch so einige Minütchen länger sein dürfen, aber alles kann man eben nicht immer sofort haben. Außerdem besteht kein Grund für Gejammer, beinhaltet das Album doch noch weitere Perlen, schließlich weiß das Quintett aus dem südlichen Kalifornien nicht nur als Jam-Rock-Gang im klassischen Südstaaten-Sinn zu gefallen.

Die Herren erweisen sich nämlich auf Grund ihrer inzwischen überaus reichen Erfahrung längst auch in anderen Genres als überaus kompetent. Soll heißen ROBERT & THE WRECK versteht nicht nur mit groovenden und rockenden Klängen zu gefallen, sondern auch mit zeitgemäßen Country/Americana/Southern Rock-Konglomeraten wie 'Oh Miss Carolina' sowie mit nachdenklich-bluesigem Stoff ('Tired Of Drinking Alone') und auch mit tiefschürfenden, in Richtung Soul tendierenden Kompositionen wie 'Work It Out'.

Ein weiteres empfehlenswertes Album der Formation, die hoffentlich irgendwann mal auch hierzulande so richtig entdeckt wird.