Ein anständiges, wenn auch unspektakuläres Comeback

Als eines der wenigen Aushängeschilder der ungarischen Hard'n'Heavy-Szene haben die Jungs von ROTOR seit Jahrzehnten eine große Verantwortung auf ihren Schultern, von der sich das seit 1986 aktive Quintett allerdings nicht aus der Ruhe bringen lässt. So haben sich die Herren in den letzten Jahren eine etwas längere schöpferische Pause gegönnt, während derer sogare schon Befürchtungen laut wurden, dass sich die heimische Legende endgültig zur Ruhe gesetzt hat. Zwölf Umdrehungen nach dem letzten Release meldet ROTOR sich nun aber wieder zurück - dies zwar handelsüblich und über alle Maße konventionell, aber dennoch mit 14 richtig anständigen Hardrockern, die so manches traditionelle Herz wieder höher schlagen lassen dürften.

Wer ROTOR bis dato noch nicht kennenlernen durfte, muss sich also auf keine musikalischen Revolutionen gefasst machen, weil die Band immer noch auf die rockigen Ausläufer der NWoBHM setzt und sich folglich auch in allzu gewöhnlichen Fahrwassern aufhält. Acts wie SAMSON und spätere DIAMOND HEAD dienen als Orientierung, hiesige Hardrock-Combos wie BONFIRE dürften in den 80ern auch einiges an Inspiration hinterlassen haben, und wenn man die gemeiname Mitte nimmt, landet man am Ende beim ROTOR-Sound des Jahres 2019. "Még Élünk" (übersetzt: "Wir leben noch") steckt daher nicht voller Überraschungen, sondern vor handelsüblicher Hausmannskost, die aber mit dem entscheidenden Biss und einer Menge Spielfreude vorgetragen wird.

Ergo wird es derzeit sicherlich bessere Platten aus dem gleichen Dunstkreis geben, doch das sollte den Ungarn auch bewusst sein. Diesen Umstand macht ROTOR aber schließlich auch mit einer reichlich Charme und ausgiebiger Hingabe für die alte Leidenschaft namens Heavy Metal wieder wett. "Még Élünk" ist kein Knaller, aber ein absolut solides Album, mit dem die Band ihr Comeback würdig zu feiern weiß.