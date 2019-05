Ein Partyalbum voller Hits!

Mit ihrem neusten Album laden uns die Schweden ROYAL REPUBLIC in den "Club Majesty" ein. Dies ist eine Einladung, der wir sehr gerne folgen, wurden wir doch in der Vergangenheit schon mit reichlich hochklassiger Partymucke verwöhnt. Und warum sollte es diesmal auch anders sein?



Gleich der Opener 'Fireman & Dancer' besticht durch Eingängigkeit und einen Groove, der ins Bein geht. Dem steht die zweite ziemlich funkige Nummer 'Can‘t Fight The Disco' in nichts nach. Funk? Groove? Und genau so geht es auch weiter! Ja, wir sprechen von einem Rockalbum. Und Altfans müssen sich keine Sorgen machen, wo ROYAL REPUBLIC drauf steht ist immer auch noch ROYAL REPUBLIC drin. Was neu hinzugekommen ist, ist dieses Disco Feeling im Sound, das mir ausgezeichnet gefällt. Die Band bezeichnet dieses neue Element selbst übrigens als Discorock.



In eine Schublade wollte sich das Quartett grundsätzlich nie stecken lassen, sondern macht einfach die Mucke, auf die es gerade Bock hat. Das kann vielleicht auf einer der nächsten Scheiben schon wieder etwas ganz anderes sein, diesmal ist es halt ein bisschen Discosound. "Club Majesty" versprüht Partyfeeling pur, das einfach nur ansteckend ist.



Persönlich freue ich mich bereits darauf, eben dieses Partyfeeling im kommenden Dezember live erleben zu dürfen, wenn ROYAL REPUBLIC auf Tour kommt. Und dann hoffentlich mit ziemlich vielen, oder am besten allen Stücken von "Club Majesty", die für mich allesamt Hits sind.