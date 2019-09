Ein typischer Metalcore-Release? Ja! Und dennoch gehen beide Daumen hoch!

Man kann sich eigentlich nur wiederholen: Den Metalcore neu zu erfinden, ist nach knapp 20 Jahren Szene-Präsenz nahezu unmöglich. Frische Akzente sind selten, die Arrangements wird man auch nicht mehr so weit modifizieren können, dass man dem Genre treu bleibt, gleichzeitig aber auch revolutionäre Wege einschlägt, und in der Balance aus melodischem Output und brachialer Riffgewalt ist eigentlich auch schon alles hinlänglich gesagt worden. Dass eine Scheibe wie "Deathwatch" nichtsdetotrotz eine Menge Freude macht, liegt schlicht und einfach daran, dass die Niederländer von THE ROYAL erst gar nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden. Zwar speisen sie eine ungewöhnliche Dramaturgie in die zehn neuen Songs ein und experimentieren mit einigen Backing-Keyboards, doch im Großen und Ganzen ist der neue Release relativ puristisch und heavy - aber eben auch mit einer spürbaren Leidenschaft gesegnet!

Die meisten Tracks haben markante Melodien, es gibt die üblichen, hier relativ deftig vorgetragenen Breakdowns, das Gebrüll an der Front ist ebenfalls beeindruckend, und zumindest mit den immer wieder eingestreuten Interludien innerhalb der Songs sichert sich THE ROYAL eine gewisse eigene Signatur, die man aber als Minimalanforderung auch erwarten kann.

Natürlich lässt sich weiterhin konstatieren, dass "Deathwatch" nichts wirklich Neues anbietet, muss aber im gleichen Atemzug bestätigen, dass seine Urheber einen richtig guten Job machen und sich von den Verweichlichungstendenzen in der Szene nicht anstecken lassen. Dieses Album ist brachial und brutal, gleichzeitig aber eingängig und klebrig - und genau das ist es auch, was man von einer jungen Band fordern kann, die ganz genau weiß, dass sie zumindest in kreativer Hinsicht nur schwerlich neue Wege einschlagen kann. Metalcore-Maniacs sollten daher zugreifen, zumal der Markt vor allem in der etwas heftigeren Spielart in diesem jahr kaum Vergleichbares auf diesem Level liefert.

Anspieltipps: Deathwatch, Nine For Hell, Glitch