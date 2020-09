Neither Innocent Nor Wavering

Toller Gitarrensound, von dem der Rest der Band ein wenig an den Rand gedrängt wird

"Neither Innocent Nor Wavering" ist die Debüt-EP der deutschen Band RUMOURS. Leider finden sich noch nicht einmal "Gerüchte", geschweige denn Infos über diese Band. Ob gewollt oder ungewollt, entzieht sich meiner Kenntnis, macht den Informationsmangel aber nicht besser. Da hilft auch der kurze Überblick des Labels Lupercalia Records nicht wirklich viel weiter. Eingeordned werden die Herren unter "Occult Vintage Rock".

Aber gut, lassen wir die Musik sprechen. In 'Grinder' und 'Meat' ist der Gitarensound dominant, die anderen Instrumente treten eher in den Hintergrund, hin und wieder schleicht sich ein wenig Drumming in die Gehörgänge. Hm, es gibt auch einen Sänger...

Anfangs dachte ich bei 'Black Milk' noch, aha, jetzt darf der Drummer auch mal richtig ran, das war aber eben nur bei der Anfangssequenz so. Dann wurden mir wieder die - zugegebenermaßen ordentlichen - Gitarrenriffs um die Ohren gehauen. Der Titel endet übrigens ziemlich spacig und experimentell, das finde ich schon wieder spannend. Hab ich schon erwähnt, dass es auch einen Sänger gibt? Den Schlusspunkt bildet das flotte 'Sunny Days Dark Souls'. Sowohl in diesen Track als auch in 'Grinder' kann man hineinhören.

Leider wirkt sich der dominante Gitarrensound auch auf den Gesang aus. Der kommt bei mir so ein bisschen unter "ferner liefen" an, allerdings nicht etwa, weil der Sänger nicht singen kann – nein, weil er in meinen Augen so "untergebuttert" wird. Gitarrentechnisch gesehen gefällt mir "Neither Innocent Nor Wavering" übrigens recht gut, trotzdem ist auf jeden Fall noch reichlich Luft nach oben. Also Jungs, gebt dem Sänger und den anderen Instrumenten auch eine Chance, ordentlich gehört zu werden!

