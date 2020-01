Hitverdächtiger, doomiger Death Metal.

Irgendwie hat es die schwedische Truppe RUNEMAGICK geschafft, trotz zahlreicher Veränderungen im Line-up, Labelwechsel und teils zehnjährigen Pausen am Leben zu bleiben. Die 1990 gegründete Band bringt mit "Into Desolate Realms" ihr dreizehntes Album unters Volk - das schaffen auch nicht viele Bands, die seit 1990 am Stück dabei sind. Der frühe, reine Death Metal ist schon seit "Resurrection In Blood" immer wieder in Doom-Gefilde vorgedrungen, was auch das neue Album "Into Desolate Realms" kennzeichnet.



Mit dem zähen Death Doom, wie ihn zahlreiche Bands bis zum Langsam-Exzess spielen, hat RUNEMAGICK nicht viel gemeinsam. Denn wo andernorts Monotonie durchaus ein gewolltes Stilmittel ist, vernichten Bandkopf Nicklas Rudolfsson und seine Kollegen mit ihren elf neuen Tracks das heimische Wohnzimmer immens abwechslungsreich. Maßgebliches Qualitätskriterium ist beispielsweise bei 'Decay To Nothing' das wirkungsvolle Riffing, das ohne viel Firlefanz brutal auf den Punkt kommt und nicht selten an eine schwedische Version HELLHAMMERS bzw. CELTIC FROSTs erinnert. Auch der Gesang ist wieder einmal Grund zur Freude und offenkundig von Tom G. Warrior inspiriert ('Necromancer Of The Red Sun' ist ein Paradebeispiel dafür).



Im Prinzip ohne Ausnahme bleiben alle Songs des Albums gut im Ohr, viele sind regelrecht catchy und fallen durch geschmackvolle Gitarren-Leads auf ('Requiem Beyond The Stars'). In diesem Gewand wird Old-School Death Metal auch im Jahr 2019 nicht langweilig und dank des neuen Labels High Roller Records ist die Scheibe auch gut zu bekommen. Jedem Fan der Band und wer sich sonst für walzenden Death Metal schwedischer Prägung interessiert, sei "Into Desolate Realms" wärmstens empfohlen.