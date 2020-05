Wieder ein starker RUSH-Rerelease!

Von den kanadischen Prog-Königen kommen im regelmäßigen Takt Deluxe-Edition zum 40. Jubiläum der Klassiker auf den Markt, die ähnlich wie die vergleichbaren Editionen von JETHRO TULL wirklich anschaffenswert sind. Diesmal ist logischerweiße das Werk aus dem Jahr 1980 an der Reihe - "Permanent Waves". Wir hören hier auch die erste RUSH-Veröffentlichung seit dem tragischen Tod von Schlagzeuger Neil Peart, und mir liegt für die Rezension die Doppel-CD-Version vor. Vinylfreunde können das noch toppen und sich für ordentlich Geld auch die dreifach-LP-Version mit beigelegter Doppel-CD holen. Die Super-Deluxe-Version, die allerdings einen happigen Preis hat, kommt zudem mit einem vierzigseitigen Hardcoverbuch um die Ecke.

Mir als CD-Sammler ist ohnehin die Disk-Version am liebsten, wobei mir das Artwork der Vorderseite leider nur in Ansätzen gefällt. Es erinnert an viele Prog-Alben aus der Zeit kurz nach der Jahrtausendwende, ist aber vom Stil her aus meiner Sicht eher unpassend für RUSH. Das Booklet dagegen ist sehr schön aufgemacht und bietet für jeden Studiosong ein eigenes Artwork - und diese sind quasi alle schöner als das Titelbild. Das Original-"Permanent Waves"-Artwork würde man 2020 so wohl kaum für das Albumcover einer reinen Männerband verwenden.

Wer das Album noch in keiner Version zu Hause hat, kann hier bei einem fairen Preis für die Doppel-CD sicher zuschlagen, denn es handelt sich ohne Wenn und Aber um ein Pflicht-Album für jede besser sortierte Rock-, Prog- oder Metal-Sammlung. RUSH ist 1980 noch mitten in der pursten Prog-Phase angesiedelt, die LED ZEPPELIN-lastigen Elemente der Frühzeit sind verschwunden, die AOR-Phase der mittleren und späten Achtziger deutet sich allenfalls in Nuancen an. Mit 'The Spirit Of Radio' bietet das Album einen der größten Hits der Bandgeschichte und für mich eine der schönsten Gute-Laune-Nummern aller Zeiten. Auch 'Freewill' ist ein Ohrwurm, wie er im Buche steht - und dabei trotzdem musikalisch und rhythmisch ein sehr anspruchsvoller Track, mit dem man schon einiges an "Moving Pictures"-Flair vom Nachfolgealbum vorwegnimmt. Über sieben Minuten geht es dann um die Jakobsleiter aus dem Buch Genesis: 'Jacob's Ladder' überzeugt mit seiner düsteren Atmosphäre; ein progressives Epos, das atmosphärisch nicht allzu weit weg von einer Epic-Metal-Band wie MANILLA ROAD ist (in der Phase vor "Crystal Logic").

Mit 'Entre Nous' beginnt die B-Seite. Das vielleicht unscheinbarste Stück des Albums begeistert mit sphärischen Gitarrenklängen. Mit 'Different Strings' gibt es eine echte RUSH-Ballade, die zwar auch mit anspruchsvollem Drumming in die Prog-Richtung deutet, sonst aber nicht allzu weit weg von Westcoast-Sounds (EAGLES, FLEETWOOD MAC) ist. Das ist bei mir keine negative Assoziation, da ich diesen Sound sehr mag. Natürlich fehlen die mehrstimmigen Gesänge. Auch eine ruhigere Version der Amis LEGEND ("Fröm The Fjörds") könnt ihr euch hier vorstellen. Abgeschlossen wird das Album dann mit 'Natural Science', einem echten Longtrack, der über neun Minuten braucht, um sich zu entfalten. Der Titel gehört zu den Liveklassikern späterer Jahre und gibt uns eine dieser typischen RUSH-Rhythmen, verbunden mit vielen starken Soli und einem einzigartigen Hitpotential.

Das ganze Album erscheint als Remaster von Terry Brown. Da ich nicht der audiophile Experte bin und auch alle klassischen RUSH-Sounds stark finde, sehe ich hier nicht den massiven Qualitätszugewinn.

Den dürfte aber jeder mit der zweiten CD finden. Denn hier gibt es elf Songs von der "Permanent Waves"-Tour auf CD, darunter vier Songs vom Album, aber auch frühere Werke - aufgenommen in Missouri, Manchester und London. Wer den LED ZEPPELIN-Geist noch will, wird bei 'Beneath, Between & Behind' fündig. Den Song von "Fly By Night" hat der geneigte Sammler natürlich auch auf "Exit Stage... Left" als Live-Version, aber auch diese recht rohe Variante ist stark. Auch 'By-Tor & The Snow Dog' stammt von "Fly By Night" und ist auf vielen Live-Alben verewigt. Ich habe es jedenfalls jetzt in vier Live-Versionen hier stehen, Bootlegs nicht mitgezählt. Also nicht gerade ein rares Juwel, aber natürlich ein super Song. Auch 'Xanadu' kann ich letztlich nicht oft genug hören. Der Titel von "A Farewell To Kings" befindet sich jetzt ebenfalls in vier Live-Versionen in meiner Sammlung, dabei habe ich noch nicht mal alle RUSH-Live-Alben (zugegebenermaßen ein Fehler). Weiter geht es mit 'The Spirit Of Radio'; klaum zu glauben, dass dieser Titel in der zweiten Hälfte der Achtziger auf einem Live-Album fehlte, denn mehr Achtziger-Flair als in diesem Song ist kaum möglich; der (qualitativ enorm hochklassige) AOR späterer Jahre wird hier famos vorweggenommen. Dass diese Version hoch energetisch ausfällt, sollte nicht überraschen. Auch 'Natural Science' befindet sich auf den meisten meiner RUSH-Live-Alben, aber es ist schön, die Songs nahe an der Erstaufführung genießen zu dürfen. Mit 'The Trees' gibt es dann für mich ein echtes Highlight, denn obwohl ich unglaublich gerne RUSH sammle, habe ich noch keine Live-Version dieses "Hemispheres"-Tracks. Bisher scheint der Song höchstens auf Bootlegs oder semioffiziellen Live-Veröffentlichungen zu finden zu sein. Hier darf man sich also über einen fetten Titel freuen. 'Cygnus X-1' von "A Farewell To Kings" gibt es wiederum in einigen, teils aber auch deutlich gekürzten Live-Versionen. Aber nur hier findet er sich im Doppel mit 'Cygnus X-1 Book II' vom Nachfolger "Hemispheres", gebündelt in fast 23 Minuten Prog-Rock-Genialität. Das zweite Buch hatte ich bisher überhaupt noch nicht als Live-Version in der Sammlung. Wirklich cool! Geboten wir SciFi-lastiger purer Prog in der vielleicht klassischsten RUSH-Phase.

Auf die Zielgerade geht es mit 'Closer To The Heart', einem der großen Klassiker von RUSH (sogar auf dem AOR-Live-Album "A Show Of Hands" vertreten!); Geddy Lee konnte 1980 noch superhoch singen, und das darf man hier wirklich genießen. 'Jacob's Ladder' habe ich bisher in überhaupt keiner alten Version hier. Bei der "R40Live" ist das Material ja schon uralt. Hier wird es in der ursprünglichen rohen Dynamik und Mystik präsentiert. Auch der große Ohrwurm 'Freewill' ist erstaunlicherweise auf kaum einem Live-Scheibchen zu finden und natürlich ein Fest für die Ohren.

Aus meiner Sicht lohnt sich die Anschaffung also allein aufgrund der großartigen Live-CD und des schönen Booklets. Mit dem Cover hat man sich wie gesagt keinen Gefallen getan, da waren frühere Deluxe-Editions teils deutlich schöner aufgemacht.

Wer das Album noch nicht hat, aber die Magie von RUSH kennen lernen will, darf hier zum Midprice auf jeden Fall zuschlagen. Sonst erhaltet ihr eine CD-Version von "Permanent Waves" auch zu einem sehr fairen Preis mit ebenso herausragendem Sound.