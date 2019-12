Alles kann, nichts muss.

Russell Bergquist, muss man den kennen? Nun, er war tatsächlich auch mal Teil des ANNIHILATOR-Line-Ups und ist als Bassist auf "Double Live Annihilation" zu hören. Seine aktuellen Bands - TOUCH THE SUN oder DUSKMACHINE sind hingegen weniger prominent. Eben jener Bergquist legt hier nun mit ein paar anderen Musikerkumpels und Gästen ein Soloprojekt vor. Prominentester Vertreter ist hier der gute Loomis-Jeff (ex-NEVERMORE, ARCH ENEMY), der auf dem bezeichnenderweise gleich 'Shreddies' getauften Track ein paar coole Fingerflitzereien beisteuert.

"The Russ Bergquist Project" ist ein typischer Vertreter von Alben, die man ruhig mal hören kann, aber nicht muss. Es bietet sauber produzierten Heavy Metal älterer Schule, der noch Wert auf prägnante Riffs und schnelle Gitarrensoli legt, von spielerischer Klasse zeugt, ansonsten aber ohne einen Anspruch auf großartige Eigenständigkeit an den Start geht. Spaß soll es eben machen. So weit, so gut. Das Album flutscht in der Tat lässig runter, aber vor allem im Gesangsbereich finde ich hätte hier mehr drin sein sollen. Mark Petri - so der Name des Mannes am Mikro - erinnert vom Stimmvolumen fast ein wenig an Jeff Waters. Und dieser sieht sich ja selbst nicht als guten Sänger, ist aber trotzdem eine ganze Spur cooler als der doch arg trockene Gesang Petris. Auch die Songs an sich bieten leider selbst nach mehreren Spins nicht mehr als spaßig-solide Musikkost.

So richtig ins Gedächtnis fressen will sich hier nichts. Am interessantesten finde ich hier also in der Tat den Track 'Shreddies', vor allem für Loomis-Fans.