Das 87er Erfolgsalbum akustisch interpretiert von Jack Russell und seiner Mannschaft

Welcher Formation es eigentlich rechtmäßig zusteht, den Bandnamen GREAT WHITE zu verwenden, soll hier nicht Thema sein. Das wäre viel zu komplex und lässt sich aus Fan-Sicht auch nicht wirklich beurteilen. Gehen wir also davon aus, dass eine Pattsituation der aktuelle Stand der Dinge ist. Eine, von der wir Fans durchaus profitieren können. Der ehemalige GREAT WHITE-Sänger Jack Russell hat nämlich auch noch lange nicht genug vom Business und legt dieser Tage ein neues Album vor. Dafür hat er zwar sehr wohl seinen eigenen Namen vor den der Band gesetzt, doch sowohl das Logo selbst als auch der Hai als Bandmaskottchen auf dem Cover sind geblieben.

Das ist im konkreten Fall jedoch logisch, denn Jack hat sich zusammen mit seinen aktuellen Mitstreitern Robby Lochner (Gitarre, aber auch Produzent), Tony Montana (der ehemalige Bassist von GREAT WHITE ist hier an die Gitarre gewechselt), Dan McNaym (Bass) und Dicki Fliszer (Drums) das 1987er Erfolgsalbum "Once Bitten" zur Brust genommen und dieses unter dem Titel "Once Bitten Acoustic Bytes" erneut aufgenommen.

Wie es der Titel bereits verheißt, hat sich die Truppe jedoch dazu entschieden, die Nummern in rein akustischer Instrumentierung darzubieten. Das ist zwar längst nicht mehr neu (auch für GREAT WHITE nicht) und könnte eventuell sogar zu Diskussionen führen, wie es denn um den Ideenreichtum des früheren Sängers bestellt ist. Am Umstand, dass dieses Album vom eröffnenden 'Lady Red Light' an zu einem überaus gelungenen Teil geworden ist, ändert das aber nichts. Im Gegenteil, die bis auf ihr Fundament abgetragenen und in teils neu arrangierten, minimalistisch instrumentierten Akustik-Versionen umgesetzten Songs packen den Hörer sofort. Selbstredend ist es von Vorteil, mit den Originalen vertraut zu sein, doch die hochemotionale Vortragsweise des Fünfers sollte ausreichen um sich bei GREAT WHITE-Klassikern wie 'Rock Me', 'Mistreater', 'Never Change Heart' oder 'Save Your Love' auf Anhieb wohl zu fühlen.

Abweichend von der ursprünglichen Version, an der sich Jack und seine Mannen sogar bei der Songreihenfolge gehalten haben, kredenzt man uns zum Abschluss auch noch eine herzzerreißende Version von 'Babe (I'm Gonna Leave You)'. Diese LED ZEPPELIN-Nummer zählt seit langen Jahren zum Live-Inventar der Band und hat schon der ursprünglichen Inkarnation reichlich Aufmerksamkeit beschert. Unter anderem durch den wunderbaren Vortrag im Rahmen der "MTV Unplugged"-Session, für die GREAT WHITE zu Beginn der 90er Jahre engagiert wurde. Durchaus denkbar, dass Jack genau daran erinnern wollte, schließlich feierte die Truppe in jener Phase ihre größten Erfolge.