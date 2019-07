Leider war der Erste Weltkrieg NICHT das erhoffte Ende aller Kriege, wie wir alle wissen.

Der nunmehr neunte Longplayer der Schweden erscheint zum diesjährigen 20. Bandjubiläum und ist ein Konzeptalbum, das den Ersten Weltkrieg zum Thema hat. Auch "The Great War" wird es in verschiedenen Ausführungen geben, unter anderem auch als "History Edition" mit gesprochenen Parts (Sprecherin: Bethan Dixon Bate) und Intros zu jedem Song, ähnlich wie schon bei dem Album "The Art Of War". Auch wenn die "History Edition" zweifellos interessant ist, so weiß ich es doch zu schätzen, dass man zwischen beiden Versionen wählen kann.



Da es auch bei "The Great War" wieder Gegner und Befürworter geben wird, genauso wie es auch "Sabaton-Hasser" und "Sabaton-Liebhaber" gibt, halte ich es mit der Band und der Aussage von Pär, dass "sie sich dessen wohl bewusst sind, sie sich aber nicht so sehr auf die negativen Berichte konzentrieren. SABATON hatte schon immer Hasser, aber es ist besser geliebt und gehasst, anstatt ignoriert zu werden." Und es wird ja niemand gezwungen, sich die Platte zu kaufen oder ein Konzert zu besuchen.



Für alle Fans ist "The Great War" jedoch ein weiterer Meilenstein auf SABATONs steil nach oben führenden Weg. Die Studioaufnahmen wurden genau 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges (11.11.1918) begonnen, produziert wurde das Ganze von Jonas Kjellgren, gemastert wurde das Album von Maor Appelbaum und das Artwork stammt erneut von Péter Sallai. Interessant ist auch, dass die beeindruckenden Chöre alle von einzelnen Bandmitgliedern, sowie Freunden und Verwandten eingesungen wurden. Auch Floor Jansen ist wieder mit dabei. Joakims Stimme ist bei einigen Stücken sehr tief und rau - beispielsweise bei 'The Future Of Warfare', 'Great War' oder 'The End of the War to End all Wars' - und erzeugt damit jede Menge Gänsehaut. Besonders der Text von 'Great War' hat mich sehr berührt, weil er zeigt, dass bis heute niemand aus dem Kriegsleid gelernt hat und sich dasselbe Spiel auch im Zweiten Weltkrieg fortsetzte: “Mother home, get a telegram and shed a tear of grief...”. Meine Oma hat tatsächlich solch eine kalte, hartherzige, nichtssagende Nachricht bekommen, nachdem ihr Mann in Russland gefallen war – “für Führer, Volk und Vaterland”. Ich muss gestehen, als ich dieses “Dokument” gefunden und gelesen habe, war ich doch ziemlich fassungslos. Der Mensch selbst zählt in Kriegen nicht, weder im Ersten Weltkrieg noch heute, was SABATON gerade auch mit “The Great War” zum Ausdruck bringt.



Nachdem die Erzählerin berichtet, wie "eine einzige Kugel die Welt verändert und damit einen verheerenden Krieg in Europa ausgelöst hat", nämlich durch die Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand am 28.6.1914 in Sarajevo, werden wir mit 'The Future Of Warfare' direkt ins Geschehen eingeführt. Weiter geht es mit 'The Seven Pillars Of Wisdom', das die Geschichte um Thomas Edward Lawrence, genannt "Lawrence von Arabien" zum Thema hat. '82nd All The Way' beschreibt den Beginn der 82. Divison und ihrem Sergeanten Alvin Cullum York, der für seinen Einsatz in Frankreich mit mehreren Medaillen ausgezeichnet wurde. In 'Attack Of The Dead Men' erleben wir den Horror, den die deutschen Truppen erlebten, als sie nach einem Chlorgasangriff auf die Festung Osowiec plötzlich selbst von einigen schwer verletzten Soldaten angegriffen wurden. Diese müssen wie lebende Tote ausgesehen haben, sodass die deutschen Soldaten den Angriff abbrachen und etliche wohl in Panik davonliefen. 'Devil Dogs' ist ein Spitzname für die US Marines, den sie durch ihre Zähigkeit im Kampf bei der Schlacht "im Wald von Belleau" erhielten. Jagdflieger Manfred von Richthofen, 'The Red Baron', erlangte seine eigentlich traurige Berühmtheit dadurch, dass er die höchste Zahl von Luftsiegen als einzelner Pilot im Ersten Weltkrieg erreichte. Sowohl 'Great War' als auch 'The End Of The War To End All Wars' sind eine Abrechnung mit der Sinnlosigkeit des Krieges: "Where is this greatness I've been told …. Im standing here I'm full of fear ..... I do my duties, pay the price ….. Almost half of the dead civilian", wohingegen der Grabenkrieg 'Ghost In The Trenches' im Ersten Weltkrieg seinen Höhepunkt erreichte. Millionen von Soldaten kämpften jahrelang, um winzige Geländegewinne zu erzielen, wobei Hunderttausende ihr Leben verloren. Allein in den 'Fields Of Verdun' wurde über 300 Tage gekämpft und es sollen über 700 000 Soldaten getötet oder verwundet worden sein. Leider war der Erste Weltkrieg NICHT der Krieg, der alle Kriege beendet hat. Das wunderschön-traurige Lied 'In Flanders Fields', nach einem Gedicht von John McCrae, ohne Instrumente nur mit Chorgesang, bildet einen würdigen aber auch nachdenklicher Abschluss einer tollen Scheibe, die einmal mehr zeigt, was SABATON musikalisch zu bieten hat.



Auf “The Great War” ist alles vertreten, was SABATON ausmacht und von den Fans erwartet wird: das Thema Krieg, die teilweise bombastischen Chöre, überzeugendes Gitarrenspiel von Chris, Tommy und Thobbe (Solo bei 'Fields Of Verdun'), Melodien, die ins Ohr gehen und Joakims Stimme, die die Stimmung der Songs mit traumwandlerischer Sicherheit aufgreift.



Wer mag, kann hier übrigens noch ein interessantes Interview lesen, das Kollegin Leoni Dowidat mit Joakim geführt hat und in welchem er unter anderem auch über die Entstehung von "The Great War" berichtet.