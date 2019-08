The Order Of Genocide

Jeder fängt mal klein an

Allmählich kommt die indische Metalszene ins Rollen. Bands wie KRYPTOS, BLOODYWOOD, DEMONIC RESURRECTION, SCRIBE oder UNDYING INC konnten sich auch schon außerhalb ihres Heimatlandes einen wenn auch kleinen Namen machen. Doch der Untergrund brodelt und so strömen immer mehr junge, talentierte und aufstrebende Bands an die Oberfläche. Eine davon spielt Thrash Metal der guten, alten Schule und hört auf den Namen SABOTAGE.

Mit ihrer Debüt-EP "The Order Of Genocide" zollen die fünf Jungs dem hiesigen Sound der Bay Area Tribut. Bands wie DEATH ANGEL, EXODUS, TESTAMENT, FORBIDDEN oder VIO-LENCE stehen Pate für das Quintett aus Mumbai, das wiederum weiß, wo der Thrash-Metal-Hase lang läuft. Dynamik, Wucht und ein gewisses Maß an Spielwitz treffen auf brachiales Riffing, eine Straightness, die mich stellenweise an SEPULTURAs "Arise" erinnert, sowie auf ein mehr als ordentliches Tempo.

"The Order Of Genocide" und hier speziell das tolle Titelstück sowie das ganz dezent auch von der Melodik der NWoBHM-Ära beeinflusste 'Public Enemy' sind hier als geeignete Referenzen zu sehen, die die Bandbreite SABOTAGEs gut in Szene setzen. Und während 'Failed Is The Law' ein wenig Hardcore-Feeling versprüht, haben die Fünf bei 'Bloodthirst' wohl ein wenig "Kill 'Em All"-Luft geschnuppert. Handwerklich kann man den Jungs derweil auch nichts vorwerfen, die Auftrittserfahrungen außerhalb ihrer Heimat haben sich in den letzten zwei, drei Jahren bezahlt gemacht.

Ich bin gespannt, ob sie dieses mehr als ordentliche Niveau auch auf vollständiger Albumdistanz hinlegen können. Doch diese Mixtur aus dem Bay-Area-Thrash der 80er Jahre, einem kleinen Wink zur Insel und der "Gewusst wie"-Mentalität lässt auf Großes hoffen. Spaß macht der Vier-Tracker auf alle Fälle.