Starker, unprätentiöser Heavy Metal!

Es ist das bereits achte Album in der 35-jährigen Bandgeschichte und das siebte in den letzten fünfzehn Jahren. Abgesehen von dem 1987er Album "A Crystal Vision" haben wir es eigentlich mit einer Band zu tun, die mit beiden Füßen fest im zeitgenössischen Metal steht, und doch darf man sich immer mal wieder an die frühen Zeiten der späten Achtziger erinnert fühlen, denn SACRED OATH macht zumeist einfach guten Heavy Metal, ohne der neue, heiße Act sein zu wollen oder irgendeine mögliche Erwartung erfüllen zu müssen.



Für Kenner der Band sei gesagt, dass die moderne Phase, die mit "Ravensong" ihren Höhepunkt erreicht hatte, kaum noch durchscheint, auch wenn man bei dem Titeltrack kurz erinnert wird, bevor das Lied eine völlig andere Wendung nimmt. Und später noch eine! Das ist wirklich spannend komponiert. Manchmal integrieren die Jungs Thrash oder Nu-Metal-Sounds, sodass kein echter Bruch zu den vorherigen Alben hörbar ist, aber dennoch unterscheidet sich "Return Of The Dragon" von den anderen Alben der Band. Einfach indem es durchgehend besser ist als die Vorgänger.



Traditioneller Heavy Metal bildet mehr denn je das Fundament, das mal in Richtung Thrash ausschlagen darf, manchmal aber auch tatsächlich an DREAM THEATER erinnert wie in 'At The Gates'. Ansonsten sind nämlich vor allem die starken Gesangsmelodien das Pfund, mit dem SACRED OATH auf "Return Of The Dragon" wuchern kann und die Lieder wie 'Empires Fall', 'Hammer Of An Angry God' und den Opener 'Cthulhu Wakes' geradezu unwiderstehlich machen.



Die fünf Herren aus Connecticut haben uns ein wirklich tolles Album serviert, das möglicherweise weniger Aufmerksamkeit erheischen können wird, als es verdient, da sie weiterhin auf ihrem eigenen Label unterwegs sind. Das sollte aber niemanden davon abhalten, SACRED OATH zu unterstützten. Es ist einfach erfrischend, dass die Band immer besser wird und sich dabei um nichts zu scheren scheint. Ich kann den Spaß beim Hören nachfühlen, den die Musiker bei den Aufnahmen zu haben schienen. Ja, das ist Underground, aber Album, Sound und Musiker spielen in der ersten Liga!



Ich bin durchaus begeistert. Zum Glück hat mir die Band Munition gegeben in Form von mehreren Videos, sodass du selbst reinlauschen kannst. Hier ist der großartige Opener 'Cthulhu Wakes'. Eine Platte, deren erstes Wort "Cthulhu" ist, kann ja wohl gar nicht verkehrt sein, oder?:







Eins meiner Lieblingslieder ist 'Empires Fall':





Und zum Schluss noch der abwechslungsreiche Titelsong: