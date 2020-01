Traurige Welten sind anderswo, aber nicht in Akron, Ohio!

Akron, Ohio - nicht nur der Name einer eigentlich eher unbedeutenden Allerweltsstadt, sondern auch die gewählte Heimat für die Aufnahmen des neuen SAD PLANETS-Albums, welches konsequenterweise auch den Stadtnamen als Titel erhalten hat. Eine trostlose Gegend, mag man im ersten Augenblick meinen, vor allem vor dem Hintergrund, dass das Duo ohnehin einen Hang zur Melancholie hat. Doch ein Trauerspiel ist definitiv nicht angesagt!

Inhaltlich haben sich die beiden Protagonisten nämlich wieder alle Optionen offen gelassen und sich ziemlich breit aufgestellt. Vom beschwingten Psychedelic-Rocker bis hin zum verträumten, nachdenklichen Indie-Pop-Song wird man auf "Akron, Ohio" alles finden, was das Independent-Herz begehrt. Aber auch klassiche Rocksounds gehören anno 2019 wieder zum Repertoire von SAD PLANETS, wie man in Nummern wie 'Want You To Want You' und 'Heaven's Devils' rasch erfahren wird. Über alldem steht aber dennoch immer noch ein gewisses Hippie-Feeling, das sich einerseits in einer extrem lässigen Attitüde auf Seiten der Musiker niederschlägt, andererseits aber auch in den sehr angenehmen beschwingten Passagen zu spüren ist, von denen es auf "Akron, Ohio" geine Menge gibt. Selbst kurze Ausflüge in die psychedelische Parallelwelt sind möglich, wie 'City Ghosts' und das angenehm 70s-beeinflusste 'Bad Cells' dokumentieren. Es bestehen keine echten Grenzen, obwohl die Band sich nicht übermäßig experimentierfreudig gibt - das nennt man wohl dann Spontaneität, und genau dieser Faktor ist ein Garant für den langlebigen Genuss dieses Albums!

Offenkundig hat der Band der Rückzug ins vermeintliche Nirgendwo gut getan; die Inspiration der einstigen Industriestadt hat auf jeden Fall einen positiven Effekt auf das Songwriting gehabt und einen musikalischen Roadtrip initiiert, auf den man nach kurzer Eingewöhnungszeit auf jeden Fall mitgenommen werden möchte. Lässt sich in diesem Zusammenhang also nach wie vor von einem traurigen Planeten sprechen? Nun, sicherlich nicht mit diesem Album!