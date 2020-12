Das richtige Album zur richtigen Zeit.

Die 2016 gegründete Band SAINTED SINNERS legt aktuell das dritte Album "Unlocked & Reloaded" nach. Und ist es irgendwie gefühlt immer noch so, dass das dritte Album ein Wegweiser für die Zukunft einer Band oder eines Künstlers darstellt? Wenn diese These auch 2020 tatsächlich noch gilt, dann steht der Combo um den BONFIRE-Gitarristen Frank Pané eine rosige Zukunft bevor.



In einer Welt, die aktuell aus den Fugen gerät und nichts mehr so ist wie es vor einer Weile noch war, scheint das kulturelle Fossil Hardrock mehr denn je ein Nischendasein zu führen. Und ausgerechnet die hier dargebotene Variante mit tollen Songs und der absolut hochklassigen Umsetzung rettet uns die Laune in der aktuell seuchenverpesteten Zeit. Obwohl der Opener 'Same ol’ Song' fälschlicherweise suggestiert, man könnte es hier mit der Abarbeitung am Hardrock-Standard Material zu tun haben, überrascht das Werk mit durchweg hochkarätig arrangierten Songs.



Bei SAINTED SINNERS wurde übrigens kräftig ausgemistet. Auch die Position am Mikrophon ist neu besetzt. Die Wahl fiel auf TYGERS OF PAN TANG und DAMN FREAKS-Sänger Jack Meille, der jede einzelne Strophe sich zu einer ganz eigenen Story entwickeln lässt und dem man gern vom ersten bis zum letzten Takt gern zuhört. Ganz stark gelungen finde ich daher der epische Schlusspunkt 'Farewell To Kings', bei dem Mr. Meille fulminant für eine herunter geklappte Kinnlade meinerseits sorgt. Auch '40 Years' gefällt mit seinem DEEP PURPLE-Touch, Die Halbbalade 'The Hammer Of The Gods' taugt ebenso zum Gassenhauer wie das an DOKKEN erinnernde 'Early Light Of Day'.



Konnte das letzte Album noch hier und dort an WHITESNAKE erinnern, so ist man trotz diverser Einflüsse von alten Idolen weit davon entfernt, sich selbst diesbezüglich zu wiederholen. Nein, "Unlocked & Reloaded" überzeugt durch eine lange nicht mehr erlebte Frische. Es ist einer dieser Alben, die mit jedem Durchlauf wachsen und die einfach Spaß machen. Man mag ja kräftig über 2020 jammern (und das auch überwiegend berechtigt), aber gegen Ende des Jahres zeigt uns SAINTED SINNERS, dass es doch ein Licht am Ende des Tunnels gibt.