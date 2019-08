Man spürt Können und Leidenschaft.

SALEM'S BEND aus San Francisco spielt feinen 70s-Rock, der zumindest in meinem Ohr starke Parallelen zu den Berlinern KADAVAR aufweist. Auch SALEM'S BEND ist bemüht, die Musik nicht nur auf alte Vibes und Klänge zu reduzieren, sondern auch durch durchdachtes Songwriting aufzufallen.

Von den ersten Tönen von "Supercluster" ist klar, dass diese Band weiß, was sie tut. Es flutscht einfach, auch wenn die Riffs von 'Spacecluster' noch ein wenig wie aus der Wühlkiste für Stoner-Riffs entnommen klingen. Nun, das Rad wird man in diesem Genre auch kaum neu erfinden, dafür zockt die Band ziemlich locker aus dem Ärmel und spätestens mit 'Heavenly Manna' hat man sich auch von der VINTAGE CARAVAN/KADAVAR-Ecke losgelöst. Man zappelt sich hier ins Nirvana und bekommt sogar noch schöne, ungewöhnliche Wendungen geboten. 'Winds Of Ganymede' ist feiner Psych zum verschnaufen, bevor die Band bisweilen staubtrocken und direkt "in your face" weiter rockt.

Ich mag das Album. Vielleicht fehlen ihm im Vergleich zu KADAVAR ein wenig die großen Hits und Licks, dafür versprüht SALEM'S BEND aber einen Tick mehr musikalische Leidenschaft. Würde ich sehr gerne mal live sehen, diese Kalifornier.