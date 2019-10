Breitwand-Prog

THE SAMURAI OF PROG. Ein seltsamer Name für eine finnische Band, aber bei dieser Veröffentlichung passt der Name, der auf den vorherigen sieben Veröffentlichungen unter diesem Banner möglicherweise weniger Bedeutung hatte, perfekt, denn das aktuelle, 75-minütige Scheibchen mit dem Titel "Toki No Kaze" beschäftigt sich mit dem Werk des Manga-ka und Anime-Regisseur Hayao Miyazaki. Der ist selbst in der westlichen Welt ein Begriff, denn mit "Chihiros Reise ins Zauberland" konnt er 2003 einen Oscar gewinnen und war mit "Das wandelnde Schloss" und "Wie der Wind sich hebt" erneut dafür nominiert gewesen. Als Mitbegründer des Studio Ghibli dürfte er einer der wenigen hierzulande bekannten Vertreter seines Fachs sein. Der Hintergrund ist daher schon einmal ausgesprochen originell und das Album steht dem in Nichts nach.



Jedes Stück beschäftigt sich mit einem Film des Regisseurs und erzählt dabei eine ganze Geschichte. Das macht "Toki No Kaze" zu einer Scheibe zum Genießen und miterleben, wenn sich die drei Hauptprotagonisten, meist erweitert um verschiedene Gastmusiker, häufig instrumental in ihr jeweiliges Thema vertiefen. Dabei scheuen sie nicht zurück, die verschiedensten Instrumente einzusetzen und den Liedern oft eine folkige, an anderer Stelle jazzige Note zu verleihen. Den ernsten Themen des Meisters Miyazaki angemessen, sind melancholische Teile in auffälligem Übergewicht und lassen nur selten Raum für kleine Albernheiten wie in 'Nausica E I Custodi Della Vita' oder Ausbrüche wie den Opener.



Dass die Musiker absolute Könner an ihren Instrumenten sind, steht bereits nach wenigen Tönen außer Frage. Jedes Lied, ob mit oder ohne Gesang, ist in sich großartig, wird allerdings durch das 10-Punkte-Stück 'A Tear In The Sunset' getoppt, das "Toki No Kaze" so bombastisch, episch und kraftvoll eröffnet, dass selbst tolle Lieder wie das von Yuko Tomiyama komponierte und japanisch gesungene 'Reality' oder das zweitbeste Stück 'The Bicycle Ride' nicht dagegen ankommen können. Daraus resultiert aber kaum Enttäuschung, denn dazu ist das Album einfach durchgehend zu stark, auch wenn man bereit sein muss, sich dieser "Zuviele Noten, Amadeus"-Fraktion hinzugeben. Sonst kann es auch mal unbemerkt an dem Hörer vorbeigleiten. Aber Progger müssen sich diese Veröffentlichung unbedingt anhören. Übrigens ist auch die Aufmachung erwähnenswert, denn eine Gatefold-CD mit dem Tonträger in einem eigenen Pappschuber und einem zu Anime passenden Design mit zahlreichen Bildern und Fotos runden dieses bemerkenswerte Album ab.