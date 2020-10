Into The Mirror Black [30th Anniverysary Edition]

Geburtstagsversion eines großen Klassikers.

Als ich vor fast 20 Jahren bei POWERMETAL.de angefangen habe, gehörte "Into The Mirror Black" zu den ersten Rezensionen, die ich hier verfasst habe. Damals mit großer Euphorie geschrieben und in der Folge um einige Ausrufezeichen gekürzt. Dennoch steckt in dem Text viel Wahrheit, denn auch heute noch würde ich diesen Geniestreich SANCTUARYs ohne zu zögern in meine persönliche Top 20 aufnehmen. Dass ich diesen kalten Kaffee hier noch einmal aufwärme, liegt natürlich daran, dass "Into The Mirror Black" just zum 30. Geburtstag neu aufgelegt wurde.

Und eines ist recht schnell klar: Fans brauchen diese Version. Als Bonus gibt es nämlich nicht nur drei Demoversionen von 'Future Tense', 'The Mirror Black' und 'I Am Insane', sondern vor allem einen Live-Gig aus dem Jahr 1990, der zum Teil bereits als Bootleg unter dem Namen "Black Reflections" im Umlauf war.

Allerdings gibt es hier nicht nur fünf Songs, sondern gleich zehn, die von Produzent Zeuss, der bekanntlich schon auf "Inception" einen fantastischen Job gemacht hat, wunderbar restauriert wurden. Warrel Dane singt herausragend, die Gitarren haben den nötigen Druck, die Rhythmussektion darf Dampf machen und die Setlist kann ja nur ausnahmslos aus Klassikern bestehen. Da wird einem schon bewusst, wie sehr einem ein noch fitter Warrel Dane fehlt.

Die CDs kommen im Digipak, der in einem Pappschuber steckt und so durchaus etwas hermacht. Aber ihr könnt natürlich auch das schicke Dreifach-Vinyl einpacken.

Viel mehr Worte braucht es hier wirklich nicht. Buy or die for your sins!