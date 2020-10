Feine Neuauflage eines Underground-Geheimtipps!

Bands mit dem Namen SANCTUM gab und gibt es immer noch mehrfach, so wirklich bekannt geworden ist bislang jedoch keine davon. Auch diese Truppe aus New Jersey nicht, auch wenn sich die Burschen mit ihrem melodiösen Heavy Metal zumindest im einschlägig orientierten Underground einigermaßen einen Namen machen haben können. Das gelang der Truppe mit ihrer einzigen EP "Believers", die 1991 in Eigenregie und in limitierter Stückzahl veröffentlicht wurde. Darauf hatte der bald darauf wieder aufgelöste Fünfer sechs Tracks verewigt, die allesamt in US-typischer Gangart angelegt wurden und mit reichlich Melodien ausgestattet waren. Zudem verstand es die Band auch, durch akustische Intermezzi sowie durch Breaks und Tempowechsel für Abwechslung zu sorgen, weshalb Vergleiche zu so unterschiedlichen Bands wie HITTMAN, FIFTH ANGEL, QUEENSRYCHE oder DRIVE gezogen wurden, was auch durchaus zutreffend ist.

Auch auf atmosphärische Passagen war man bedacht, speziell zu 'Candle' wurde deshalb mehrfach CRIMSON GLORY als Referenz angegeben. An diese Klasse kamen die Jungs von der Ostküste allerdings nicht wirklich heran, da ihnen in letzter Instanz die zwingenden Momente gefehlt haben. Die hätten sich allerdings bei gewonnener Routine einstellen können, dem war aber nicht der Fall, da die Band bald darauf in der Versenkung verschwand und nie wieder auftauchte.

Offenbar lag keinem der Musiker etwas daran, danach weiterhin mit Metal in Erscheinung zu treten, weshalb diese EP das einzige Lebenszeichen dieser SANCTUM-Formation bleiben sollte. In Vergessenheit geraten scheint die Truppe aber zumindest in Griechenland nicht, weshalb wir dem Spezialitäten-Label Arkeyn Steel die vorliegende Neuauflage zu verdanken haben. Die sechs Songs der EP wurden von den griechischen Experten in Kooperation mit Ray Babula, einem der beiden sprichwörtlich ausgegrabenen Gitarristen, in aufwändiger Kleinarbeit restauriert und klangtechnisch überarbeitet.

Und wie es sich für derlei Re-Releases aus dem Hause Arkeyn Steel gehört, hat man obendrein die Archive geplündert und sieben weitere Songs auf diesem Dreher verewigt. Die stammen allesamt aus unterschiedlichen Demo-Aufnahmen aus den Jahren 1987 bis 1992 und lassen nicht zuletzt an Hand der Ur-Versionen von 'Running Away' und 'No Man's Land' erkennen, dass sich die Band zum Zeitpunkt ihrer Debüt-EP auf einem durchaus guten Weg befand. So hatte man in Vinnie Cardona einen talentierten Vokalisten gefunden, der seinen Vorgänger Bob Maass, der auf den allerersten Demos zu hören war, locker in Grund und Boden sang. Abgesehen davon hatte man den Riffs eine gehörige Portion Präzision verabreicht, wodurch der Härtegrad wie auch der Druck generell deutlich gesteigert werden konnten.

Wer also Lust auf eine gepflegte Dosis melodischer US/Power Metal-Klänge aus dem Hause SANCTUM verspürt, sollte sich schleunigst an das genannte Label wenden. Denn die um eine umfangreiche Band-History sowie sämtliche Texte und diverse, bislang unveröffentlichte Fotos im Booklet zusätzlich aufgewertete CD-Neuauflage von "Believers" wurde lediglich in einer streng limitierten Anzahl von 500 Exemplaren aufgelegt.