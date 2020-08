Studio, live, eigen, fremd.

Das Hardrocktrio SANDNESS haut zwischendurch die EP "Enter Please" raus und nutzt dabei völlig richtig das EP-Format für Aufnahmen, die sich angesammelt haben, ohne sich dabei einem Albumkonzept unterwerfen zu müssen: ein neues eigenes Stück, gecoverte Nummern und ein paar Livemitschnitte.

Bei weniger bekannten Gruppen kann es hilfreich sein, auf mutmaßliche Vorbilder und Referenzgrößen zu achten, um sie kennenzulernen, d.h. in diesem Falle zuerst die Cover zu betrachten. SANDNESS geht in die 70er zurück und spielt ohne allzu große interpretatorische Freiheiten 'Get It On' von T-REX und 'Saturday Night's Alright For Fighting' von Elton John - ja, Leute, vor langer, langer Zeit hat auch Elton John gelegentlich gerockt - also schmissige, rhythmische Nummern, die eher das Tanzbein als Kopf oder Herz ansprechen. In die gleiche Kerbe schlägt das Eigengewächs 'Alive & Kickin´', das überraschend poppige Keyboards mit dem Rocksound verbindet. Deutlich zupackender zeigt sich die Band bei den in Mailand mitgeschnittenen Liveaufnahmen, auf denen sie ihre Entertainerqualitäten beweist. Dabei zeigt vor allem 'Tyger Bite' Ohrwurmpotential.

Auf "Enter Please" braucht man keine großen musikalischen Kunstwerke und wegweisenden Innovationen zu suchen. Aber wenn die Nachfrage zum Angebot passt, kann man sehr zufrieden sein mit solide dargebotener Gute-Laune-Musik.