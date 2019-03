Eine weitere Standardmischung aus Black Metal und Thrash

SATAN MY MASTER gehört sicherlich nicht zu den frommen Vertretern der metallischen Zunft, dafür haben die Portugiesen auf ihrem aktuellen Release schon in mehrfacher Hinsicht gesorgt - schließlich ist ein Titel wie "The King Of Hell Arrives" in dieser Sache schon absolut selbsterklärend. Musikalisch macht die Band folglich auch keine Kompromisse und entwirft einen Black/Thrash-Bastard, der zwar weitestgehend konventionelle Wege geht, deshalb aber nicht schlechter ist als die Standardvorgaben der Konkurrenz. Soll heißen: Hohes Tempo, dreckige Gitarren, viel Gerumpel und ein latenter Hang zum Speed Metal zeichnen den aktuellen Release der Südeuropäer aus und erfüllen zumindest die Erwartungen all derjenigen, für die Purismus nur in großen Lettern geschrieben werden darf.



Blickt man allerdings etwas klarer hinter die Kulissen dieser Tape-Veröffentlichung, entdeckt man schnell auch musikalische Beschränkungen, die sich vor allem im Songwriting widespiegeln. SATAN MY MASTER wiederholt zwar nicht permanent ein und denselben Song, aber selbst mit viel Optimismus kann man auf "The King Of Hell Arrives" nicht viele Aspekte filtern, die für langfristiges Interesse sorgen könnten. Denn am Ende ist die Truppe relativ einspurig unterwegs, sicherlich nicht zwingend schlecht, aber doch mit viel zu wenigen Alleinstellungsmerkmalen versehen, als dass man hier Sonderrechte zusprechen möchte.



Insgesamt sollten daher wohl auch nur Jäger und Sammler ein Auge auf dieses Tape werfen; "The King Of Hell Arrives" hat einen angenehmen Drive und ein paar coole Grooves, ist ansonsten aber doch nicht mehr als ein Standardprodukt aus dem Sektor des dreckigen Black-Thrashs!