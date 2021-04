Etwas weniger Nummer sicher hätte nicht geschadet

"Die Songs sollten nicht zu sehr verändert werden, wir wollten sie nur á la SAXON spielen und wir wollten ein bisschen Spaß haben in diesen seltsamen, doch zum Teil dunklen Zeiten und wollten dies mit unseren Fans teilen", mit dieser Aussage von Biff Byford erübrigt sich meiner Ansicht nach die Frage ob es unbedingt eine reines Coveralbum von SAXON braucht, das es wohl unter normalen Umständen in dieser Form nicht gegeben hätte. Wer will es einer Band verdenken, die wohl auch lieber auf Tour wäre, einfach nur ein bisschen Spaß zu haben? Und wenn sie diesen dann noch als Bonus mit uns den Fans teilen möchte, ist das mehr als legitim.

"Wir wollten ein Album aufnehmen, das unsere Einflüsse zeigt, die Songs und Bands, die uns inspiriert haben, genau die SAXON Songs zu schreiben, die wir geschrieben haben und immer noch schreiben. Es war interessant zu erfahren, was meine Stimme noch hergibt, da ich einige dieser Songs noch niemals zuvor gesungen habe", so Biff über die Herangehensweise an die Auswahl der einzelnen Bands und Nummern. Dort gibt es dann auch kaum großartige Überraschungen, wie ein Blick auf die Titelliste unschwer erkennen lässt. Und auch bei den Arrangements hält man sich ,wie angekündigt, weitgehend an die Originale. So klingt bereits die Eröffnungsnummer 'Paint It Black' von den ROLLING STONES eben genau wie 'Paint It Black', halt nur von SAXON gespielt. Dies zieht sich so durch das komplette Album. Aber es macht Spaß, die Stücke eben im typischen SAXON-Sound zu hören. Und Biff gibt für mich wenig überraschend auch bei allen Songs eine gute Figur ab, inklusive einer durchaus gelungenen Ozzy Osbourne-Imitation bei 'Evil Woman' von BLACK SABBATH.

Wenn man vielleicht eines kritisieren kann, dann halt doch die wenig vorhandenen Überraschungsmomente. Besonders interessant wird es doch meist erst dann, wenn Stücke gecovert werden, die man nicht unbedingt vermutet hätte? So ist 'Hold The Line' von TOTO die einzig wirklich außergewöhnliche Nummer, die dadurch, dass die Keyboardparts von den Gitarren übernommen werden, einen interessanten neuen Touch bekommt. Davon hätte es durchaus etwas mehr geben können. Dass mit 'Bomber' etwas von MOTÖRHEAD mit dabei ist, versteht sich von selbst, da beide Bands eine langjährige Freundschaft verbindet und die Herren von SAXON machen der Nummer alle Ehre. Dies gilt auch für alle anderen Stücke auf "Inspirations", die von den Briten grundsätzlich die richtige Wertschätzung erfahren.