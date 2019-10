Gewohnt stark!

Soviel schon einmal an Infos vorweg: "Highway Of Heroes", so der Titel des vierten SCREAMER-Langspielers, tönt keinen Deut schlechter als seine drei sehr gelungenen Vorgänger. Ihr 2013 erschienener "Phoenix" Output schaffte es bei unserem damaligen Februar-Soundcheck sogar bis an die Spitze. Die 2009 ins Leben gerufene schwedische Formation spielt Heavy Metal der alten Schule, vermischt bei Titeln wie 'Shadow Hunter' oder 'Sacrifice' gekonnt Einflüsse der NWoBHM als auch des US-Metals und garniert diese ohnehin schon wohlmundende Mixtur mit einer Prise skandinavischer Härte. Die "Hauptstraße der Helden" bietet keinen mitgröhl-kompatiblen Heavy Metal, sondern neun knackig auf den Punkt gebrachte Kompositionen (plus Intro), welche durch schneidende, doppelläufige Gitarren und dem tollen Gesang von Andreas Wikström zu überzeugen wissen. Zumeist singt der Stimmakrobat in kühlen, typisch nordisch klingenden Tonlagen, bricht aber immer wieder in spitze Höhen aus und sorgt somit für genügend Abwechslung.

Mit knapp 35 Minuten fällt die Spielzeit des Drehers zwar alles andere als üppig aus, jedoch sind mir diese kurzen, qualitativ hochwertigen Alben, die dafür ohne jeglichen Ausfälle daherkommen, um einiges lieber, als diese um jeden Preis der Welt in die Länge gezogenen Scheiben. "Highway Of Heroes" stellt in meinen Ohren das perfekte Bindeglied zwischen Bands wie HAMMERFALL und RAM dar. Bevor ich es vergesse: Mir gefällt zudem das Artwork sehr gut und auch die Produktion passt hier wie der allseits bekannte Arsch auf den Eimer. Fans von SCREAMER bekommen mit diesem Album genau das, was sie von ihren Lieblingen erwarten und das ist ausdrücklich positiv gemeint.