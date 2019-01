Lärm ohne Strich und Faden

Einfach nur gegen den Strich arbeiten, ist gar nicht mal so schwer. Das ganze dann auch noch als entartete Kunst zu verkaufen bzw. als launisches Produkt einer kreativen Session anzupreisen vielleicht sogar ziemlich frech. "Stucco Thieves" unternimmt exakt diesen Versuch und stellt sich dabei an wie ein trotzigees Kind, das sich beereits im vorpubertären Alter gegen alle Regeln und Normen wehrt, die der familiäre Haushalt zur Maxime erklärt hat. Die neuen Songs der Truppe aus New York erzwingen das Unkonventionelle, verbieten echte Strukturen, bauen auf kontrastreiche Fragmente, haben aber am Ende eines leidlich missachtet: es sind gar keine echten Songs.

THE SEDIMENT CLUB arbeitet stattdessen mit vielen Rohideen, die jedoch nicht richtig ausgearbeitet werden, sondern als bloßer Entwurf zur Diskussion gestellt werden - natürlich mit dem entsprechend provokanten Beigeschmack. Dass die Nummern an sich aber nicht sonderlich viel taugen, hat den jungen Musikern wohl niemand mal vorab mitgeteilt. Denn einfach nur ein bisschen punkiges Durcheinander liefern und auf diesem Wege die größtmögliche Distanz zum Mainstream zu schaffen, ist definitiv nicht die allgemeingültige Lösung für ein weggeschobenes kreatives problem.

Letzten Endes ist das Material von "Stucco Thieves" auch nur lärmig und anstrengend, quasi Songs ohne Punkt und Komma und vor allem ohne Struktur. Die Generation der Chaosliebenden könnte sich vielleicht angesprochen fühlen, ist aber nach wie vor besser beraten, sich mit MR. BUNGLE und Co. den nächsten Nervenzusammenbruch zu holen. Dort macht er nämlich irgendwie Spaß!