Launisch und kontrastreich: Die Screamo-Band, die es gar nicht sein möchte!

Die Jungs von SEEYOUSPACECOWBOY haben nach etwas längerer Erprobungsphase nun endlich einen Deal an Land gezogen, den sie prompt dann auch mit einer Compilation feiern möchten. Auf "Songs For The Firing Squad" befinden sich folglich zwar auch zwei neue Tracks, allerdings besteht das Gros des Materials aus alten Demo-Aufnahmen und einigen bereits in Eigenregie herausgegebenen Nummern - vor dem Hintergrund, dass die Jungs auf internationalem Terrain bislang noch keine bleibenden Eindrücke hinterlassen haben, sicherlich in Ordnung.

Musikalisch entpuppt sich der knapp 20-minütige Abriss allerdings als echte Herausforderung. SEEYOUSPACECOWBOY benennt zwar in einem eigenen Song, dass man sich gerne von der Screamo-Szene entfernen möchte, doch im Großen und Ganzen ist der gelegentlich grindige Stoff, den die 13 aufgeführten Kompositionen bieten, in erster Linie Kraftfutter für genau dieses abgelehnte Segment, aufgepeppt sicherlich noch von einigen raubeinigen Metalcore-Abfahrten und einer sehr punkig ausgerichteten Attitüde. Darüber hinaus sind die Zustände auf "Songs For The Firing Squad" bisweilen sehr chaotisch, dies aber auch völlig bewusst, weil sich der größte Teil des Materials auf extreme Gegensätze stützt, Kontraste ausarbeitet und dadurch auch die Dynamik befeuert. Manchmal fühlt man sich, als würde man im SLIPKNOT-Pit zu Tode gequetscht, während eine launische Hardcore-Combo gerade das tödliche Urteil verkündet, den Betroffenden mit punkiger Energie aber dennoch wieder aus der Menge befördert. Es ist ein Ritt auf der rasierklinge, manchmal sehr gefährlich, weil der Kontrollverlust droht, dann aber wieder verdammt angenehm, weil man einfach sicher sein kann, dass SEEYOUSPACECOWBOY den richtigen kreativen Impuls anbringt, um wieder die Kurve zu kriegen.

Es ist zwar erst mal nur eine Compilation, aber dennoch ein guter Querschnitt durch die musikalischen Errungenschaften dieser außergewöhnlichen Truppe. SEEYOUSPACECOWBOY wird sicherlich polarisieren, doch ausgerechnet das könnte auch ein probates Erfolgsrezept sein!