Neo-Klassisches Bella Italia

Die Italiener und der neo-klassische Power Metal, eine nicht enden wollende Geschichte. Nun ergattert auch STAMINA-Gitarrist LUCA SELLITTO ein Ticket dieses Expresses und präsentiert uns mit "The Voice Within" sein erstes Solo-Werk. Und nicht umsonst scharte er ehemalige YNGWIE MALMSTEEN-Musiker um sich, lässt sich die musikalische Ausrichtung doch gut mit dem Stockholmer Springinsfeld vergleichen. Doch auch Parallelen zu – selbstverständlich – RHAPSODY (OF wasauchimmer), LUCA TURILLI, IMPELLITTERI, früheren STRATOVARIUS- sowie SYMPHONY X-Werken lassen sich definitiv nicht von der Hand weisen.



Ich will ehrlich sein, beim eröffnenden 'Second To None' befürchtete ich schon Schlimmeres, da der Zuckerguss-Sound, der hohe Gesang des THE MENTALIST-Sängers Rob Lundgren sowie die noch viel klebrigeren Keyboard-Passagen gleich zu Beginn doch gewöhnungsbedürftig sind. Doch mit der Zeit und dank wechselnder Sänger bekommt das Ganze einen etwas runderen, homogeneren Eindruck, obwohl man sich auch mit zunehmender Spielzeit nicht zwangsläufig mit den etwas überdrehten Keyboards anfreunden muss.



Nichtsdestotrotz ist "The Voice Within" eine abwechslungsreiche und summa sumarum auch gelungene Geschichte aus der Feder LUCA SELLITTOs geworden, der mit dem coolen 'Land Of The Vikings' oder den beiden Instrumentalstücken 'The Champion's Code' sowie 'Tearful Goodbye' zum Abschluss sowohl seine kompositorische Klasse als auch jene an der Klampe äußerst gut zur Schau stellt. Freunde der oben genannten Bands werden sicherlich ihre Freude an LUCA SELLITTOs "The Voice Within" haben und dürfen dabei auch gern seine Hauptband STAMINA antesten, die bereits mit vier Studioalben ebenfalls schon Amtliches auf der Habenseite vorzuweisen hat.