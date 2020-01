Welcome To My Nightmare

In Schallgeschwindigkeit katapultierte sich SERIOUS BLACK mit der Veröffentlichung von gleich drei Alben zwischen 2015 bis 2017 in die erste Liga des nationalen Power Metals. Doch wer denkt, dass sich die Jungs auf dem Erfolg ausruhten und nur noch mit halber Flamme agieren, der irrt gewaltig. Nach dem "First Light"-Release starteten direkt die Vorbereitungen für Album Nummer vier, das sehnlichst erwartete "Suite 226" ist nun endlich in greifbarer Nähe. Und Urban Breed und seine Instrumentalmannschaft haben für ihr neuestes Melodie-Bollwerk ein spezielles Konzept ausgearbeitet, dem ich etwas mehr Aufmerksamkeit als üblich schenken müsste. Grob geht es um den geistig nicht ganz so stabilen Protagonisten, der in einer Gummizelle mit der Nummer 226 festgehalten wird, und sich aufgrund seiner aussichtslosen Lage oftmals in seine Traumwelt rettet. In dieser herrscht er als mächtiger König über Land und Tal, ist, entgegen seiner Realität, kaum zu bändigen. Und genau hier schlagen die SERIOUS BLACK-Jungs zu: Sie kreieren einen fesselnden und mit allerlei Feinheiten bespickten Soundtrack zur stetigen Reise zwischen Realität und Fantasie.



Dass hierbei die inneren Dämonen und die kaputte Psyche des Herrn eine tragende Rolle spielt, dürfte auf der Hand liegen. Jedenfalls versteht es vor allem Herr Breed persönlich, die verschiedenen Stationen dieses inneren (Alb) Traums äußerst gut zu intonieren und in Szene zu setzen. Sicherlich ist das für melodischen Power Metal ein etwas untypisches Konzept, was SERIOUS BLACK jedoch nicht daran hindert, ein gutes bis stellenweise sogar sehr gutes Album hierfür zu Papier zu bringen. Während "As Daylight Breaks" und das direkt darauf gefolgte "Mirrorworld" also recht eingängiges Kraftmetall versprühte und "Magic" dem Thema entsprechend ein wenig geheimnisvoller, fast schon wundersamer und okkulter ausgerichtet war, ohne die Genre-Marschroute in Gänze zu missachten, geht "Suite 226" noch eindringlicher auf die Psyche, ist noch eindringlicher als das, was man bis dato von der Truppe kennt.



Und hierbei spielen neuste Gassenhauer der Marke 'When The Stars Are Right', 'Castiel' und 'Heaven Shall Burn' den Jungs enorm gut in die Karten. Die Refrains zünden, die Instrumente kommen allesamt hervorragend zur Geltung und der immense Abwechslungsreichtum ist der Band auch 2020 nicht abzuerkennen. Da darüber hinaus sowohl energischere Stücke, wie das eröffnende 'Let It Go', als auch langsame Brecher namens 'Way Back Home' gleichermaßen eine tragende Rolle für das Konzept spielen, wird das Hörvergnügen dieser Scheibe von Mal zu Mal erhöht. Zugegeben, ich musste mich anfangs erst ein wenig an diese leichte Kurskorrektur ob des thematischen Hintergrundes gewöhnen. Doch öffnet man sich diesem, werden Freunde des besonderen Melodic Power Metals definitiv nicht enttäuscht.



Wer sich seiner eigenen Gummizelle in den nächsten Monaten stellen möchte, kann dies bei den kommenden Live-Shows mit HAMMERFALL und BATTLE BEAST gerne machen. Bislang enttäuschte keine einzige SERIOUS BLACK-Show und mit diesem Konzept sowie den genannten Hits im Gepäck, werden auch künftige Auftritte ein Hochgenuss. Doch Vorsicht, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker! Betreten der Zelle 226 auf eigene Gefahr!